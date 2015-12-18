PKK Cizre'deki hataneye şok saldırı roketatar kullandılar

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bugün yaptığı açıklamada 'topyekün direniş' çağrısı yaparak hendek kazan teröristler için 'hiçbir şey yapamıyorsanız dua edin' dedi.

DEMİRTAŞ HENDEKÇİ HAİNLERE SAHİP ÇIKTI

Hendek kazarak, barikatların arkasından asker ve polisimize saldıran teröristleri 'halk çocukları' gibi gösteren Demirtaş "Gençler hendek kazıyor, halk barikat kuruyormuş. Kusura bakmasınlar, ne yapacaklardı bu zulme karşı?" diye seslendi.



CİZRE'DE HASTANEYE SALDIRDILAR

HDP liderinin polis/asker canını hiçe sayarak kahramanlaştırdığı teröristler dün ve önceki gün Cizre'de devlet hastanesine roketle saldırdı.

176 personel 4 gündür Cizre Devlet Hastanesi’nde konaklıyor. Hastanede görevli personelin çoğunun üniversiteden yeni mezun olduğunu anlatan doktorlar, “Personel ilk fırsatta kaçmanın yollarını arıyor. Ancak dışarıya çıkmamız "mümkün değil" diyor.

DOKTORLARIN KATINA ROKET ATTILAR

Terör örgütü PKK artık doktorların yemek yediği, yaşadığı katlara roket atıyor. Çarşamba günü ilk roket isabet etmişti.