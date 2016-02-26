PKK büyük bozguna uğradı mühimmata darbe!

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dağ, Cevizpınar ve Zeytinpınar mahallelerinde yapılan terör operasyonlarda yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.



DERİK SORUMLUSU DA ÖLDÜRÜLDÜ



Son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında aralarında terör örgütü PKK'nın Derik ilçe sorumlusunun da yer aldığı 12 terörist ölü ele geçirildi. Derik ilçesine bağlı üç ilçede yapılan operasyonların ardından yapılan aramalarda 12 Kalaşnikof, 14 bin Kalaşnikof mermisi, 1 Biksi ve bu silaha ait bin 200 mermi, 2 roketatar, 45 roketatar mermisi, 1 mavzer ile 12 rulo halinde patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Öte yandan ilçe genelinde 15 bomba düzeneği de patlatılarak imha edildi.