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Pişman olan hırsız çaldıklarını geri getirdi

Bursa'da yaşanan olayda eve giren hırsız çaldığı eşyaları geri getirerek şaşkınlık yarattı, kapı önüne bıraktıktan sonra zile basan hırsız ortalıktan kayboldu

Pişman olan hırsız çaldıklarını geri getirdi
 Bursa'da yaşanan olayda eve giren hırsız çaldığı eşyaları geri getirerek şaşkınlık yarattı, kapı önüne bıraktıktan sonra zile basan hırsız ortalıktan kayboldu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Suzan Dağdelen’in evine çatıdan kimliği belirsiz bir kişi girdi. Sesler üzerine uyanan Dağdelen, içeriden bir kişinin gezindiğini görünce çığlık attı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli, kapıdan koşar adımlarla kaçtı. İçerisini kontrol eden Dağdelen, buhar makinesi, ütü, dizüstü bilgisayar ve yiyeceklerin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine Dağdelen, polise müracaat etti.

HIRSIZ VİCDANINA YENİK DÜŞTÜ

Öte yandan dün gece saatlerinde Dağdelen’nin kapısı çalındı. Kapıyı açan Dağdelen, çalınan eşyalarından buhar makinesi ile dizüstü bilgisayarının geri bırakıldığını gördü. Durum üzerine panik yapan Dağdelen, yeniden polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Dağdelen, “Sabah ezanı okunmadan çatıdan birinin indiğini fark ettim. Ben uyku sersemi kuşlar falan zannettim. Tekrar uyumuşum. Daha sonra tekrar uyandım ve elimdeki telefonu bırakmak isterken koridorda bir kişiyi gördüm. Siyah montlu, zayıf biri vardı. Sonra çığlık atınca oğlum uyandı. Dış kapıdan kaçtı gitti” dedi.

“MÜMKÜNSE ÜTÜMÜ DE GERİ GETİRSİN

Laptop, buhar makinesi, ütü ve evdeki yiyeceklerin çalındığını ifade eden Dağdelen, “Buhar makinesi ile diz üstü geri geldi. 1 saat önce kapı çaldı. Baktığımda kimsenin olmadığını gördüm. Kapıyı açtığımda eşyaları gördüm. Sonra komşulara falan baktım ama kimseyi göremedim. Kendisini görmek istemem ama mümkünse ütümü geri getirsin” şeklinde konuştu.

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