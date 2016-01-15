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Pepee ve Niloya 2016 Yeni Bölümleri - Pepee izle - Planet Çocuk Canlı izle

15 Ocak Cuma 2016 tarihli haberimizde Planet Çocuk kanalında yayınlanan Pepee çizgi filmi çocukların en çok sevdiği yeni bölümleri ile devam ediyor

Pepee ve Niloya 2016 Yeni Bölümleri - Pepee izle - Planet Çocuk Canlı izle

 Pepe izle ve Pepe'nin en yeni bölümlerinden oluşan 5 bölümlük uzun bölüm izleme linkinihaberimizde bulabilirsiniz. Pepe yayınlanan son bölümü ile çocuk hayranların büyük ilgisini çekiyor.Pepe ve Niloya'nın en sevilen bölümlerinden oluşan 1 saatlik özel bölümde, kahramanımız Pepee dedesi, bebe ve Niloya ile birlikte yolculuğa çıkıyor. Pepe Çizgi film izle linki haberimizde.Gördüğü yeni yerlerde yeni şeyler öğrenen pepe çocuk seyircilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Bölümde Pepe Şarkılarının da yer alması çizgi filme ayrı bir güzellik katıyor. Pepee her gün yayınlanan yeni bölümleri ile çocukları ekran başına kilitliyor. Planet TV'nin sevilen çizgi film kahramanı pepe yeni bölümlerinde Niloya ile yeni şeyler öğreniyor. Çocukların  ve büyüklerin severek izlediği pepe izle yeni bölümlerini ajans haber olarak sizler için araştırdık. Pepee'nin yeni maceralarının yer aldığı 1 saatlik uzun bölüm izleme linkini haberimizin devamında bulabilirsiniz.


pepee izle

Pepe izle yeni bölümleri ile her gün planet ekranlarında çocuk izleyiler ile buluşuyor. Her bölümü ayrı bir macerayı konu alan çizgi filmi çocukların yanı sıra büyüklerde büyük bir beğeni ile izliyor. Pepee dopdolu yeni bölümleri ile ekranlarda olmaya devam ediyor. Çocukların en çok izlediği çizgi filmler arasında en başta yer alana Pepe yeni bölümde yeni maceralara atılıyor. Dedesi ile bir balona binen Pepee farklı diyarlara yelken açıyor. Yayın hayatına TRT Çocuk ekranlarında başlayan pepe sonrasında bir süre Show TV ekranlarında yayınlanmıştı. Şimdilerde yeni bölümleri ile Planet Çocuk TV kanalında yayınlanan Pepe yeni bölümlerini haberimizin devamında Pepe Yeni Bölüm izle linkinden izleyebilirsiniz.İlk Milli çizgi film kahramanımız olan Pepe yayınlandığı ilk günden bu yana çocuklar tarafından büyük bir ilgi ile izleniyor. En yeni bölüleri sabırsızlıkla bekleniyor. Sevilen çizgi film kahramanı çocukları öğretici ve eğitici yolculuğunda ona Niloya, Zeze ve Zulu eşlik ediyorlar. Pepe’nin geçtiğimiz günlerde Bebe isminde bir de kardeşi oldu. Pepe kardeşi Bebe’ye abilik yapıyor. Pepe çizgi filmi, Türkler tarafından yapılan ve çocukların da severek izlediği çizgi film olma özelliğini taşıyor. Pepe ve Niloya’nın maceralarını konu alıyor. Özellikle çocuklar arasında fenomen olan Pepee, aynı zamanda Türkiye’nin ilk milli çizgi film kahramanı olma özelliğini taşıyor. Pepe izle bu hafta sonu yayınlanacak olan yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Pepee ve arkadaşlarının maceralarının alatıldığı en yeni bölümleri ile hafta içi hergün Planet çocuk kanalında yayınlanıyor.
 

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PepeeNiloya
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