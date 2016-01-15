Pepee ve Niloya 2016 Yeni Bölümleri - Pepee izle - Planet Çocuk Canlı izle

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Pepe izle yeni bölümleri ile her gün planet ekranlarında çocuk izleyiler ile buluşuyor. Her bölümü ayrı bir macerayı konu alan çizgi filmi çocukların yanı sıra büyüklerde büyük bir beğeni ile izliyor. Pepee dopdolu yeni bölümleri ile ekranlarda olmaya devam ediyor. Çocukların en çok izlediği çizgi filmler arasında en başta yer alanayeni bölümde yeni maceralara atılıyor. Dedesi ile bir balona binenfarklı diyarlara yelken açıyor. Yayın hayatına TRT Çocuk ekranlarında başlayan pepe sonrasında bir süre Show TV ekranlarında yayınlanmıştı. Şimdilerde yeni bölümleri ile Planet Çocuk TV kanalında yayınlanan Pepe yeni bölümlerini haberimizin devamındalinkinden izleyebilirsiniz.İlk Milli çizgi film kahramanımız olanyayınlandığı ilk günden bu yana çocuklar tarafından büyük bir ilgi ile izleniyor. En yeni bölüleri sabırsızlıkla bekleniyor. Sevilen çizgi film kahramanı çocukları öğretici ve eğitici yolculuğunda ona Niloya, Zeze ve Zulu eşlik ediyorlar. Pepe’nin geçtiğimiz günlerde Bebe isminde bir de kardeşi oldu. Pepe kardeşi Bebe’ye abilik yapıyor., Türkler tarafından yapılan ve çocukların da severek izlediği çizgi film olma özelliğini taşıyor. Pepe ve Niloya’nın maceralarını konu alıyor. Özellikle çocuklar arasında fenomen olan, aynı zamanda Türkiye’nin ilk milli çizgi film kahramanı olma özelliğini taşıyor.bu hafta sonu yayınlanacak olan yeni bölümüyle ekranlara geliyor.ve arkadaşlarının maceralarının alatıldığı en yeni bölümleri ile hafta içi hergünkanalında yayınlanıyor.