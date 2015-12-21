Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Paramparça dizisinden ayrılma kararı alan Nurgül Yeşilçay'dan açıklama geldi

Paramparça dizisinin sevilen oyuncusu Nurgül Yeşilçay ayrılacağı haberleri çıktığında hayranlarını çok üzmüştü. Nurgül Yeşilçay yaptığı açıklamada anlaşmasının 52 bölüm olduğu fakat artık dayanamadığı için ayrılık kararı aldığını söyledi

Paramparça dizisinden ayrılma kararı alan Nurgül Yeşilçay'dan açıklama geldi
 Paramparça dizisinin sevilen oyuncusu Nurgül Yeşilçay ayrılacağı haberleri çıktığında hayranlarını çok üzmüştü. Nurgül Yeşilçay yaptığı açıklamada anlaşmasının 52 bölüm olduğu fakat artık dayanamadığı için ayrılık kararı aldığını söyledi
"Paramparça" dizisinden ayrılacağı konuşulan Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Özgür İnal ile Harbiye'deki 'Patron' adlı mekânda eğlendi. İçeride alkolü fazla kaçıran güzel oyuncu, sevgilisinin yardımıyla dışarıya çıktı.

"ARTIK KATLANAMIYORUM"

Oyuncu, diziden ayrılacağı haberleriyle ilgili sorulara iki farklı yanıt verdi. İlk olarak "Yapımcımız bu konuyla ilgili açıklama yapacak, onlar konuşmadan ben de konuşamam" diyen sanatçı, art arda gelen sorular karşısında sessizliğini koruyamadı. Oyuncu, "Arkadaşlar anlaşmam 52 bölümdü. Artık katlanamıyorum" itirafını yaptı.
"ERKAN'LA ALAKASI YOK"

Erkan Petekkaya ile kavga ettiği için yapımdan ayrılmak istediği söylenen Yeşilçay, "Erkan ile bir alakası yok, anlaşmam bu kadardı" dedikten sonra hızlı adımlarla aracına yöneldi.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
ParamparçaNurgül Yeşilçay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.