Paramparça dizisinden ayrılma kararı alan Nurgül Yeşilçay'dan açıklama geldi

Paramparça dizisinin sevilen oyuncusu Nurgül Yeşilçay ayrılacağı haberleri çıktığında hayranlarını çok üzmüştü. Nurgül Yeşilçay yaptığı açıklamada anlaşmasının 52 bölüm olduğu fakat artık dayanamadığı için ayrılık kararı aldığını söyledi
"Paramparça" dizisinden ayrılacağı konuşulan Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Özgür İnal ile Harbiye'deki 'Patron' adlı mekânda eğlendi. İçeride alkolü fazla kaçıran güzel oyuncu, sevgilisinin yardımıyla dışarıya çıktı.
"ARTIK KATLANAMIYORUM"
Oyuncu, diziden ayrılacağı haberleriyle ilgili sorulara iki farklı yanıt verdi. İlk olarak "Yapımcımız bu konuyla ilgili açıklama yapacak, onlar konuşmadan ben de konuşamam" diyen sanatçı, art arda gelen sorular karşısında sessizliğini koruyamadı. Oyuncu, "Arkadaşlar anlaşmam 52 bölümdü. Artık katlanamıyorum" itirafını yaptı.
"ERKAN'LA ALAKASI YOK"
Erkan Petekkaya ile kavga ettiği için yapımdan ayrılmak istediği söylenen Yeşilçay, "Erkan ile bir alakası yok, anlaşmam bu kadardı" dedikten sonra hızlı adımlarla aracına yöneldi.