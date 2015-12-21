Paramparça dizisinden ayrılma kararı alan Nurgül Yeşilçay'dan açıklama geldi

"Paramparça" dizisinden ayrılacağı konuşulan Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Özgür İnal ile Harbiye'deki 'Patron' adlı mekânda eğlendi. İçeride alkolü fazla kaçıran güzel oyuncu, sevgilisinin yardımıyla dışarıya çıktı.

"ARTIK KATLANAMIYORUM"

Oyuncu, diziden ayrılacağı haberleriyle ilgili sorulara iki farklı yanıt verdi. İlk olarak "Yapımcımız bu konuyla ilgili açıklama yapacak, onlar konuşmadan ben de konuşamam" diyen sanatçı, art arda gelen sorular karşısında sessizliğini koruyamadı. Oyuncu, "Arkadaşlar anlaşmam 52 bölümdü. Artık katlanamıyorum" itirafını yaptı.

"ERKAN'LA ALAKASI YOK"