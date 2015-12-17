Paramparça dizisinde öpüşme krizi! Nurgül Yeşilçay ayrılıyor hayranları isyanda

Geçtiğimiz sezonun izlenme rekoru kıran dizisi Paramparça'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Kadrosunda; Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya, Ebru Özkan, Barış Falay, Cemal Hünal Alina Boz, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Paramparça son günlerde "öpüşme krizi" ile çalkalanıyor.



Geçtiğimiz günlerde dizinin deneyimli isimleri Erkan Petekkaya ve Nurgül Yeşilçay'ın set ortamında sık sık gerildiği, gerginliğin Bolu Yedigöller'de gerçekleşen çekimlerinde iyice tırmandığı öğrenilmişti. İkilinin bu gerginliği basında da yer bulmuş "Nurgül Yeşilçay, Paramparça'dan ayrılıyor." iddiaları gündeme gelmişti. Ancak, dizinin yöneticileri gerginliğin geçeceği umuduyla herhangi bir açıklama yapmamıştı. Yeni gelen haberlere "Paramparça" dizisinden ayrılacağı yönündeki dedikodular doğru çıktı.



MESUT YAR YAZDI

Ünlü oyuncunun Paramparça'ya veda edeceği haberini ünlü köşe yazarı Mesut Yar, bugünkü köşesinden duyurdu. Yar, Nurgül Yeşilçay'ın ne zaman ayrılacağını yazdı. İşte o yazıdan bir bölüm:

"Dizinin şu anda 47'nci bölümü çekiliyor. 52'nci bölümde ise ana karakterlerden Nurgül Yeşilçay diziden ayrılıyor… Peki, meselenin gerçeği Erkan Petekkaya'nın "öpüşmeme kanunu mu" dersiniz? Hayır. Bu bireysel bir kafa dinleme hareketi. İşi ayrılma noktasına getiren küçük nedenlerin birikip bir çağlayana dönüşmesi de diyebiliriz… "

"NE ÖPÜŞME MERAKLISISIN"

Ayrılık iddiaları ilk kez geçen hafta gündeme gelmişti. İddialara göre; Erkan Petekkaya dizideki bir öpüşme sahnesine itiraz etmiş, Nurgül Yeşilçay ise sahnenin çekilmesi konusunda ısrarcı olmuştu. Meslektaşının ısrarına sinirlenen Erkan Petekkaya, "Ne öpüşme meraklısısın" diyerek bağırmıştı. Yaşanan bu gerginliğin ardından ikili arasındaki gerginliğin sürdüğü bu nedenle , Nurgül Yeşilçay'ın kadrodan ayılmak istediği haberleri yapılmıştı.