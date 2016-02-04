Paramparça 52. Son Bölüm Fragmanı izle

Star TV'nin hareketli ve özgün senaryosuyla büyük beğeni toplayan dizisi Paramparça heyecan dolu yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.Paramparça yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında. Dizide bu hafta neler olacak? Paramparça yeni bölüm fragmanıhaberimizin devamında.

Dizinin Yeni Bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar



Gülseren ve Cihan nihayet ‘Evet’ diyor...Dilara Amerika’ya gidiyor Amerika’ya yerleşip bebeğini de orada doğurmaya karar veren Dilara bu kararını Gülseren’e açıklar. Bu konuşma iki kadın arasındaki buzları eritirken Dilara, kızlarını da Gülseren’e emanet eder. Dilara’nın gideceğinden haberleri olmayan ev halkı akşam yemeğinde son kez aynı sofraya oturur. Rahmi Bey ile Deniz karşı karşıya Cihan ile Gülseren arasındaki tüm engeller aşılmış, herkes için yeni bir hayat başlamıştır. Düğün günü gelir çatar. Düğüne Deniz’i de davet eden Cansu çok mutludur. Ancak bu mutluluk, Rahmi Bey ile Deniz arasındaki konuşmaya şahit olmasıyla yarım kalır. Kiralık katil Cihan’ın peşinde Dilara’nın Cihan’a döneceği korkusuyla Cihan’ı öldürtmek için kiralık katil tutan Harun, Cihan ile Gülseren’in evleneceğini öğrenir. Harun, kiralık katili durdurmaya çalışır ama artık dönüşü olmayan bir yola girilmiştir. Üstelik düğün günü, hiç hesapta olmayan biri daha elinde silahla çıkagelir...Yayın Günü: 1 Şubat PazartesiYayın Saati: 20.00

Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu ?



Cihan ve Harun yumruk yumruğa! Harun’u yalıda görünce beyninden vurulmuşa dönen Cihan sinirlerine hakim olamaz. Cihan ve Harun’un acımasızca dövüşmesi Dilara’nın kendinden geçerek bayılmasına neden olur. Yalıya doktor çağrılır ancak Dilara’nın tek derdi, hamile olduğunu, başında iyileşmesini bekleyen Ozan’dan gizleyebilmektir. Rahmi Bey’i sarsan itiraf Dilara ile Harun arasındaki ilişkiyi öğrenen Rahmi Bey soluğu Harun’un yanında alır. Ölmekle öldürmek arasında gidip gelen Rahmi Bey, Harun’un “Cihan’a ne kadar düşmansam Dilara’ya da o kadar aşığım” itirafıyla sarsılır. Gülseren ve Cihan evlenebilecek mi?Öte yandan geleceğini yeni baştan planlayan Gülseren tesadüf eseri Çiğdem Hanım ile Harun arasındaki ilişkiye şahit olur ve Cihan’a her şeyi anlatır. Gülseren ve Cihan bir an evvel evlenmekten başka seçeneklerinin olmadığını anlamıştır. Yayın Günü: 18 Ocak PazartesiYayın Saati: 20.00





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Yapım: Endemol Türkiye

Yönetmen: Altan Dönmez

Senarist: Yıldız Tunç