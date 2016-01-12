Panasonic Transparan Mod Televizyon Görenleri Şaşırtıyor

Bir elektronik cihazın oturma odamızın tasarımında baş role sahip olması onun çok fazla yer kaplaması gerektiği anlamına gelmiyor. Tam tersine söz konusu olan şey sürekli gelişmekte ve yenilenmekte olan bir teknolojiyse bu cihazın kapladığı alanı minimuma indirmek firmaların en önemli hedeflerinden birisi. Bu doğrultuda çaba gösteren firmalardan Panasonic , CES 2016'da tanıttığı saydam ekran konseptiyle bu alanda en sıradışı çözümlerden birini sundu.

Panasonic'in bu yeni ekran teknolojisi " transparan mod " ve "ekran modu" arasında geçiş yaparak, kullanıcıların gerektiğinde ekranın arkasında olanları da görmelerini sağlıyor. Bir tür tırabzan üzerinde konumlandırılan ekran bu sayede oldukça işlevsel bir dekorasyon olanağı da sunuyor.

Ekranı kontrol etme olanakları da aslında en az ekranın kendisi kadar etkileyici. Kullanıcılar bir uzaktan kumandanın dışında, ekranı el hareketleri ya da ses komutlarıyla aracılığıyla da kontrol edebiliyor. Panasonic'in geliştirdiği bu saydam ekranlar şu aşamada biraz karanlık bir görüntü sundukları için yeterince tatmin edici bir sonuç adına rafların altına ayrıca bir ışıklandırma gerekiyor. Halen prototip aşamasında olan bu ekranlar CES 2016'nın bilim kurguya en çok yaklaştığı yeniliklerinden birisi olarak dikkat çekiyor.(Chip)