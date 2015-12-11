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Pakistan Ordusundan Gövde Gösgetirisi

Pakistan ordusu nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli füzelerini denedi, yaptıkları tatbikatta Arap Denizi'ndeki hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu gözlemlendi

Pakistan Ordusundan Gövde Gösgetirisi
 Pakistan ordusu nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli füzelerini denedi, yaptıkları tatbikatta Arap Denizi'ndeki hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu gözlemlendi
Pakistan ordusunun sözcülüğünden yapılan açıklamada, 2 bin 750 kilometre menzilli ve yerden yere atılan balistik Şahin-III füzesinin Arap Denizi'ndeki hedefini vurduğu ve denemenin başarılı olduğu belirtildi.
"KOMŞU ÜLKELERLE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYOR"
Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Korgeneral Mazhar Cemil, "Pakistan, komşu ülkelerle barış ve huzur içinde yaşamak istiyor. Bu çerçevede nükleer caydırıcılığın, Güney Asya'da stratejik istikrarı daha da güçlendireceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.
BİLİM ADAMLARI TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif'in, başarılı füze denemesinin ardından bilim adamlarını tebrik ettiği belirtildi.
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