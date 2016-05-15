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Oya Aydoğan Kaldığı Hastanede Yaşamını Yitirdi!

Ekranların sevilen yüzü Oya Aydoğan’ın yediği patatesin boğazında takılı kalması sonucu aort damarı yırtılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Bugün kaldığı hastanede acı haber geldi. Oya Aydoğan yaşamını yitirdi.

Oya Aydoğan Kaldığı Hastanede Yaşamını Yitirdi!
Boğazına takılan patatesi çıkartmak isterken aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 12 saat süren ameliyat geçiren Oya Aydoğan o günden bu yana uyutuluyordu.

Hastaneden yapılan son açıklamada:  "Uyutulmaya devam edilen Oya Aydoğan'ın tekrar çekilen  beyin tomografisinde, ödemin yapılan tedaviye cevap vermediği, yaygın olarak  devam ettiği saptanmıştır. Yoğun bakımda hekimlerimiz tarafından gerekli tedavilerin uygulanmasına devam edilmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

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HASTANE'DEN AÇIKLAMA

Oya Aydoğan'ın yaşamını yitirmesinin ardından hastaneden açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: 

07 Mayıs 2016 Cumartesi gecesi, hastanemiz acil servisine “Akut Asendan Aorta Diseksiyonu” tanısı ile başvurmuş, ameliyat edilmiş ve sonrasında yoğun bakımımızda tedavi altına alınmış olan Sayın Oya Aydoğan’ın sağlık durumu, 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat 23.00 itibarı ile, artan beyin ödeminin sonucu olarak daha da bozulmuş, hastamızın tansiyon düşüklüğü tedaviye yanıt vermeyen şekilde seyir göstermeye başlamıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef hastamız 15 Mayıs 2016 Pazar günü sabaha karşı saat 07.15’te vefat etmiştir. 

Kendisine Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri ve dostlarına başsağlığı diliyoruz.

NE ZAMAN DEFNEDİLECEĞİ BELLİ OLDU

TEDAVİ gördüğü Beşiktaş'taki Liv Hospital'da bu sabah hayatını kaybeden sanatçı Oya Aydoğan için yarın Cemal Reşit Rey Kongre Salonu'nda tören düzenlenecek. Ünlü sanatçı ikindi vakti Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.
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