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ÖSYM YLSY 2015 - 2016 Lys 3 çıkmış Sorular - 2015 YLSY Tercihleri Başladı

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ÖSYM YLSY 2015 - 2016 Lys 3 çıkmış Sorular - 2015 YLSY Tercihleri Başladı

 2015 yılında 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri için adaylardan tercih alınmaya 21-28 Temmuz 2015 tarihleri arasında başlanacaktır.Tercih kılavuzuna erişmek için haberimizi takip etmeye devam edin. 

Yurt dışında lisansüstü öğrenimi görmek üzere tercih yapacak adaylar, tercihlerini 21-28 Temmuz 2015 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapacaklardır. 2015-YLSY Kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden yayımlanmıştır.
                                                                 
Ödeme


Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru/seçme ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar 15,00 TL olan başvuru ücretini ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır. Başvuru ücreti ödeme işlemleri 29 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu ücreti yatırmayan adayların tercihleri işleme alınmayacaktır.


2015-YLSY Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2015 YLSY Tercih Kılavuzu İçinTıklayınız
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