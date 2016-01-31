ÖSYM YLSY 2015 - 2016 Lys 3 çıkmış Sorular - 2015 YLSY Tercihleri Başladı

2015 yılında 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri için adaylardan tercih alınmaya 21-28 Temmuz 2015 tarihleri arasında başlanacaktır.Tercih kılavuzuna erişmek için haberimizi takip etmeye devam edin.
Yurt dışında lisansüstü öğrenimi görmek üzere tercih yapacak adaylar, tercihlerini 21-28 Temmuz 2015
tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapacaklardır. 2015-YLSY
Kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden yayımlanmıştır.
Ödeme
Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru/seçme ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar 15,00 TL olan başvuru ücretini ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır. Başvuru ücreti ödeme işlemleri 29 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu ücreti yatırmayan adayların tercihleri işleme alınmayacaktır.