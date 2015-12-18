Osman Betin hayatını kaybetti! Osman Betin kimdir? Osman Betin'in filmleri...

Cüneyt Arkın'ın karate hocası olan ve Yeşilçam'da dövüş sanatları denince akıllara gelen ilk isimlerden olan Osman Betin hayatını kaybetti.



Betin’in ölüm haberini Twitter adresinden duyuran Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay; “Geçen ay hastaneye kaldırılan ve taburcu olan değerli oyuncu Osman Betin’i, sinemamızın Chuck Norris'i Osman abimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini paylaştı.







Osman Betin'in 2 hafta önce taburcu olduğu ancak ortaya çıkan komplikasyon sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği öğrenildi.







OSMAN BETİN KİMDİR?



Sinemaya 1982 yılında Cüneyt Arkın filmleriyle başlayan Betin, 23 Aralık 1959’da Adana’da dünyaya gelmiştir. Karate hocası olarak oynadığı ilk filminde kendi spor salonunda ücret almadan rol almıştır. İlk ve lise öğrenimini İstanbul'da yapan Betin, karate alanında birçok öğrenci yetiştirmiş hatta bir dönem Almanya ve Japonya'da bulunarak Martial Arts dövüş sanatlarında uzmanlık kazanmıştır. Hızlı Takip, Minyeli Abdullah 2, Jaguar, Deli Fişek, Çöl gibi çok sayıda filmde rol aldı. Sinemaya başlangıcı ise, Cüneyt Arkın’la yaptığı ilk kavga sahnesiyle oldu. Arkın’la 30 yılı aşkın sürede 35 film çeken Betin’i, seslendirmiş kişilerden biriside Mehmet Ali Erbil’dir.

