Ortaöğretim Önlisans Lisans - 2016 Kpss Ne Zaman - 2016 KPSS ne zaman yapılacak? - Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Ortaöğretim Önlisans Lisans 2016 KPSS ne zaman yapılacak Başvuru TarihleriKPSS her yıl yapılıyor mu?

Evet, KPSS her yıl yapılmaktadır.Ancak her yıl aynı puan türü hesaplanmamaktadır. Her yıl her öğrenim düzeyi sınava girememektedir.

Tek yıllarda yapılan KPSS

Tek yıllarda yapılan KPSS'ye sadece lisans (4 yıllık) mezunları katılabilmektedir. Tek yıl puanlar, A grubu memurluk ve öğretmenlik başvurularında kullanılabilmektedir. Öğretmen adayları P10 ve P121 puan türleri ile tercih yapmaktadır. Diğer puanlar (P93-P94 hariç) ise A grubu alımlarda kullanılmaktadır.

Çift yıllarda yapılan KPSS

Çift yıllarda yapılan KPSS'ye lise, önlisans ve lisans mezunları katılabilmektedir. Çift yıl puanları A grubu, B grubu ve öğretmenlik

atamalarında kullanılmaktadır. Şimdi puan türü bakımından bunları detaylı ele alalım.





2016-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav Tarihi 22.05.2016

Başvuru Tarihleri 17.03.2016 - 31.03.2016

Sonuç Açıklama Tarihi 09.06.2016





2016-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

Sınav Tarihi 29.05.2016

Başvuru Tarihleri 17.03.2016 - 31.03.2016

Sonuç Açıklama Tarihi 09.06.2016





2016-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav Tarihi 24.07.2016

Başvuru Tarihleri 17.03.2016 - 31.03.2016

Sonuç Açıklama Tarihi 11.08.2016





2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

Sınav Tarihi 22.10.2016

Başvuru Tarihleri 09.08.2016 - 24.08.2016

Sonuç Açıklama Tarihi 10.11.2016





2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

Sınav Tarihi 23.10.2016

Başvuru Tarihleri 09.08.2016 - 24.08.2016

Sonuç Açıklama Tarihi 10.11.2016





Öğretmenler için KPSS

KPSS ile öğretmen olabilmek için Cumartesi sabah (Genel Kültür-Yetenek), Cumartesi öğle (eğitim bilimleri) ve sonraki haftalarda yapılan ÖABT (eğitim alan bilgisi) oturumlarına girilmesi gerekir. Bu sınavlar 2016 Temmuz ayında yapılacaktır. Öğretmenlik tercihleri P10 ve P121 puan türleri ile yapılır. Öğretmenlik için KPSS'ye sadece lisans mezunları veya puanın geçerli olduğu 1 yıl içinde mezun olabilecek durumda olanlar girebilir. Öğretmen adayları için başka önemli nüanslar da olduğu için başka bir haberimizde konuyu daha da detaylandıracağız.

A Grubu için KPSS

A grubu meslekler müfettişlik, uzmanlık, kaymakamlık gibi mesleklerdir. Bu mesleklere girebilmek için KPSS'de Cumartesi sabah (Genel Kültür-Yetenek) ve Pazar sabah-öğle (alan bilgisi) oturumlarına katılmak gerekmektedir. Bu sınavlar 2016 Temmuz ayında yapılacaktır. A grubu alımlarda b grubu, öğretmenlik ve imam puanları haricindeki puanlar kullanılır. Bu puanlar 117 tanedir. A grubu KPSS'ye sadece lisans mezunları veya puanın geçerli olduğu 2 yıl içinde mezun olabilecek durumda bulunanlar başvurabilir.

B grubu için KPSS

Öğretmenlik ve a grubu meslekler haricindeki memurluk kadrolarına B grubu kadroları denir. Memur, bilgisayar mühendisi, kaloriferci, hizmetli, mühendis, tekniker, teknisyen, ebe, hemşire gibi unvanlarda çalışılır. B grubu KPSS her öğrenim düzeyi için farklı tarihlerde yapılır.

Lisans KPSS Temmuz 2016'da yapılacak ve adaylar sadece Cumartesi sabah (Genel kültür yetenek) oturumuna katılacaklardır. Bu oturumda adaylarda 120 dakika verilecek ve 120 soru sorulacaktır. Bu sınav ile adayların P3 puanı hesaplanacak ve sadece bu puanla b grubu tercihlerde bulunabileceklerdir. Bu puan 2 yıl geçerlidir.

Önlisans (2 yıllık) KPSS, 2016 Eylül sonunda yapılacaktır. Adaylar sadece Cumartesi (Genel kültür yetenek) oturumuna katılacaklardır. Bu oturumda adaylarda 120 dakika verilecek ve 120 soru sorulacaktır. Bu sınav ile adayların P93 puanı hesaplanacak ve sadece bu puanla b grubu tercihlerde bulunabileceklerdir. Bu puan 2 yıl geçerlidir.

Lise KPSS, 2016 Eylül sonunda yapılacaktır. Adaylar sadece Pazar (Genel kültür yetenek) oturumuna katılacaklardır. Bu oturumda adaylarda 120 dakika verilecek ve 120 soru sorulacaktır. Bu sınav ile adayların P94 puanı hesaplanacak ve sadece bu puanla B grubu tercihlerde bulunabileceklerdir. Bu puan 2 yıl geçerlidir.

Şunu da vurgulamak istiyoruz ki, B grubu sınavların hepsinde genel kültür yetenek soruları gelse de hepsinin soruları ve zorluk derecesi farklıdır.

