Ölüm Listesinde İlk 5’te

KOAH ı kontrol altına almak ve daha sağlıklı bir yaşam için anahtarlar, doğru beslenme , doktor kontrolünde yapılacak düzenli bir egzersiz programı, düzenli uyku ve sigaradan uzak ortamlardır” ifadelerini kullandı. KOAH nedir kısaca ondan bahsedilmelidir. Uzm. Dr. Evren Toprak şu şekilde açıklıyor.

Uzm. Dr. Evren Toprak, 16 Kasım Dünya KOAH Günü nedeniyle açıklama yaptı. Toprak, KOAH hastalığının dünyada ölüm nedenleri arasında 4. sırada olduğunu ve her yıl bu hastalık yüzünden milyonlarca kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Çoğu kişinin farkında bile olmadan bu hastalığı taşıdığını fark edenlerin ise çok geç fark edip çok geç doktora başvurdukları belirtiliyor. KOAH nefes yollarında mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ve ilerleme eyleminde bir akciğer hastalığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Evren Toprak, “KOAH hastalığı özellikle sigara içen kişilerde, bazı mesleklerde karşılaşılan toz, duman, evlerde kullanılan odun, tezek, kök benzeri yakıtlardan çıkan dumanın solunması, akciğerlerde bir çeşit iltihap oluşturarak bunun sonucunda da akciğerlerin olduğundan daha erken yaşlanmasına neden olur” şeklinde konuştu.