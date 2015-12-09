Olivia Culpo İlginç Bir Bahane ile Sevgilisi Tim Tebow'u Terk Etti

Amerika'da 2012 Miss Üniverse güzeli seçilen ve NFL oyuncusu Tim Tebow'la uzun süreli ilişki yaşadıktan sonra yollarını ayıran Olivia Culpo, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

İLİŞKİYE GİREMİYOR DİYE SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Güzel model, NFL'de Philadelphia Eagles takımında forma giyen Tim Tebow'dan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu. Güzel model, ayrılık gerekçesi olarak erkek arkadaşıyla eskisi gibi cinsel ilişkiye giremediğini ifade etti.

"YETERİ KADAR SEVİŞEMİYOR"

28 yaşındaki sporcu, Olivia Culpo ile barışması için romantik mesajlar atması da işe yaramadı. İlişkinin ilk zamanlarında Tim Tebow'un kişiliğinden ve fiziğinden etkilendiğini dile getiren Culpo, "Tebow iyi bir ama yeteri kadar sevişemiyor ve kendisinden ayrılmak zorunda kaldım" dedi.