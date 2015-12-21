OLAY! OLAY! OLAY! İşte Benim Stilim All Star Fİnalinde Justin Bieber Bombası! Acun Yaptı Yine Yapacağını!

V8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin En tarz programı İşte Benim stilim'e Justin Bieber sürprizi.Acun Ilıcalı büyük finalde Justin Bieber getireceği iddia edildi. Programda finale kalacak isimlerinde netleştikden sonra varsayılan programda Justin Bieber gelecek mi? İşte detaylar...

İşte büyük merakla sorulan soruların cevabı. Justin Bieber Aralık ayında Türkiye'de gelecek olup konser vermesi işleri kolaylaştıracak. İşte Benim Stilim önden çekildiği için Aralık ayında çekecek.

Justin Bieber kimdir?

Şarkıcı Justin Bieber hayatı, biyografisi

Genç kızların sevgilisi yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Justin Bieber kimdir? Justin Bieber hayatı, şarkıları, biyografisi. Justin bieber fotoğrafları instagram hesabı twitter hesabı. Justin Bieber kimdir? İşte Detaylar... Genç kızların sevgilisi yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Justin Bieber 1 Mart 1994 doğumlu yani 21 yaşındadır. Şöhretine youtube'ye yüklediği videoların Scoot Braun tarafından keşfedilmesiyle ulaşan Bieber, Braun'un menajerliği yaptığı dönemde Usher ile Braun'un ortak şirketi olan BMGP ile sözleşme imzalamıştır. Ardından da hayatı tamamen değişen Justin Bieber, Island Record albümünü çıkartarak şöhrete ilk adımını atmıştır.

İlk Single'ını da kısa süre sonra çıkaran Bieber One Time adını verdiği Single'ı ile çokça dinlenenler arasına girmiş ve iyi bir çıkış yakalamıştır. Çıkardığı albümlerle Kanada Hot 100'de ilk 15'e de yerleşmeyi başaran Justin Bieber, ilk albümü "My World" ü 17 Kasım 2009'da çıkarmış ve giderek yıldızlaşan bir şarkıcı olmuştur.

2. albümü "My World 2" ile de büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı şarkıcı Bieber, Baby single ı ile uluslararası çapta tanınmıştır. Aynı zamanda Baby parçasıyla youtube tada büyük bir şöhrete ulaşarak en çok tıklananlar listesinin zirvesine oturmuş, youtube tıklanma rekorunu kırmıştır! Şöhreti ve yıldızı giderek parlayan Justin Bieber, 2010 yılında Amerika Müzik Ödülleri'de de Yılın Sanatçısı”, “Yılın Pop/Rock Albümü”, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” ve “Yılın En İyi Pop/Rock Erkek Sanatçısı” ünvanlarını kazanmıştır. Bununlada kalmayan Bieber, yine 2010 yılında gerçekleşen MTV Video müzik ödülleri gecesinde de "En İyi Yeni Sanatçı” ve 2010 yılı MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde “Yılın Erkek Sanatçısı” dalında ödüller kazanarak tabiri caizse diğerlerine ödül bırakmamıştır.

Genç yaşında çok büyük bir şöhrete ve başarıya ulaşan Justin Bieber, 3. albümü "Believe" yi 19 Haziran 2012 tarihinde tam 4 versiyonuyla birlikte çıkarmıştır. 3. albümündeki birçok parçada top 10 listelerinin ilk sıralarında yer aldı. JUSTİN BİEBER AŞKLARI Amerikalı Aktris ve şarkıcı Selena Gomez'le birlikteliğiyle gündeme oturan Bieber, Kasım 2012 yılında bu birlikteliği sonlandırmıştır ve daha sonrada medyaya yansıyan bir sevgilisi olmamıştır.