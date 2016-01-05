Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Okullara Kar Tatili Var mı? - Yarın Okullar Tatil mi? - Hangi İllerde Okullar Tatil?

06 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okullar kar yağışı nedeniyle tatil, kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi, Okullara Kar Tatili Var mı?, Yarın Okullar Tatil mi?, Hangi İllerde Okullar Tatil? tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz

Okullara Kar Tatili Var mı? - Yarın Okullar Tatil mi? - Hangi İllerde Okullar Tatil?
Yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle bazı  il ve ilçelerde eğitime ara verildi. 
    Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ulaşımda güçlük  çekildiğini belirtti. 
    Bu ilçelerde yarın eğitime ara verilmesini kararlaştırdıklarını dile  getiren Bahçacıoğlu, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın Bozkurt'taki tüm  okullarda, İnebolu'da ise ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilecek.  Kar yağışının yoğunluğuna göre tedbirlerimizi almayı sürdürüyoruz" ifadelerini  kullandı. 
 
    Çankırı 
    Kar nedeniyle Çankırı'nın Yapraklı ilçesi ile tüm köylerindeki  okullarda yarın eğitime ara verilecek. 
 
    Samsun 
    Samsun'un Alaçam ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda kar  nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak. 
 
    Diyarbakır 
    Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının yoğunlaşarak  artacak olması nedeniyle, merkez ilçeler ile Çınar, Çüngüş, Dicle, Hani ve Lice  ilçelerindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği  bildirildi. 
    Açıklamada, hamile ve engelli çalışanların da yarın idari izinli  sayılacağı belirtildi. 
 
    Van 
    Van'ın Erciş ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün  ara verilmesi kararlaştırıldı. 
    Erciş İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe  genelinde okulların tatil edilmesi kararı aldı. 
    İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, yaptığı açıklamada, ilçe  genelindeki okulların, yoğun kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne tatil edildiğini  bildirdi. 
 
    Şırnak 
    Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma  nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köy ile beldelerde ilk ve orta dereceli  eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verileceği bildirildi. 
    Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile  personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. 
    Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü de kar nedeniyle akademik birimlerde  öğretime yarın ara verilmesini kararlaştırdı. 
 
    Batman 
    Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar nedeniyle yarın okullarda eğitime  ara verilecek. 
    Kaymakam Tekin Dundar, ilçe genelinde etkili kar dolayısıyla yaşanan  don ve buzlanma nedeniyle herhangi mağduriyete yer vermemek amacıyla ilçe merkezi  ve köylerdeki tüm okullarda yarın eğitime ara verileceğini kaydetti. 
 
    Bartın 
    Bartın merkez ile Ulus ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın  eğitim yapılamayacak. 
    Valilikten yapılan açıklamada, kar kalınlığının bir metreyi aşması ve  karın henüz erimemesi nedeniyle yarın merkez ve Ulus ilçesinde ilk ve orta  dereceli okullarda eğitime ara verileceği bildirildi. 
 
    Tunceli 
    Tunceli merkez ve bağlı köylerde taşımalı eğitim veren ilk ve orta  dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. 
    İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, kentte dün başlayan kar  yağışının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. 
    Taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitime  bugün ara verildiğini ve bunun yarın da devam edeceğini belirten Eyüpkoca,  "İlimizde kar yağışı devam ediyor. Taşımalı olarak köylerden gelen  öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için eğitime ara  kararımızı yarın da uygulayacağız" dedi. 
 
    Erzincan 
    Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve  olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan merkeze bağlı Kemah, Kemaliye, İliç ve  Refahiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verileceği  bildirildi. 
 
    Siirt 
    Siirt'te bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. 
    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde, yoğun kar  yağışının yanı sıra hava sıcaklığındaki düşüş ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek  olumsuzluklardan çocukların etkilenmemesi için ulaşımda sıkıntı çekilen ve  yolları kapalı köy okullarındaki öğrenciler yarın idari izinli sayılacak. 
 
    Bingöl 
    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda  eğitim yapılmayacak. 
    Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava  koşullarının sürmesi nedeniyle, ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın  eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. 
    Bingöl Valiliği de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları  dolayısıyla il merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okulların yarın  tatil edildiğini açıkladı. 
 
    Bayburt 
    Bayburt Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, il genelinde akşam  saatlerinde başlayan yoğun kar dolayısıyla yarın eğitime ara verileceğini  söyledi. 
    Karın etkisini artırmasının beklendiğini ifade eden Çağlayan,  "Herhangi problem yaşanmaması için il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildi" dedi. 
    Çağlayan, engelli personelin de yarın izinli sayılacağını kaydetti. 
 
    Şanlıurfa 
    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda  eğitim yapılmayacak. 
    Siverek Milli Eğitim Müdürü Ferit Karaoğlu, ilçe genelinde kötü hava  koşullarının sürdüğünü, öğrencilerin herhangi sorun yaşamaması için ilçede  eğitime yarın ara verileceğini kaydetti. 
 
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
VanHakkariBursaAnkaraAkdenizŞırnakOkulHava DurumuİstanbulSon DakikaöğrenciTatilBitlisAnadoluHaberlerKarOkullar Tatil MiSon Dakika HaberiYağışlı HavaYarın Okullar Tatil MiTrakyaMarmaraÇanakkaleGazi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.