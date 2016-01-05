Okullara Kar Tatili Var mı? - Yarın Okullar Tatil mi? - Hangi İllerde Okullar Tatil?

Yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ulaşımda güçlük çekildiğini belirtti.

Bu ilçelerde yarın eğitime ara verilmesini kararlaştırdıklarını dile getiren Bahçacıoğlu, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın Bozkurt'taki tüm okul larda, İnebolu'da ise ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilecek. Kar yağışının yoğunluğuna göre tedbirlerimizi almayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çankırı

Kar nedeniyle Çankırı'nın Yapraklı ilçesi ile tüm köylerindeki okullarda yarın eğitime ara verilecek.

Samsun

Samsun'un Alaçam ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda kar nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının yoğunlaşarak artacak olması nedeniyle, merkez ilçeler ile Çınar, Çüngüş, Dicle, Hani ve Lice ilçelerindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Van'ın Erciş ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Erciş İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde okulların tatil edilmesi kararı aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki okulların, yoğun kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne tatil edildiğini bildirdi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köy ile beldelerde ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü de kar nedeniyle akademik birimlerde öğretime yarın ara verilmesini kararlaştırdı.

Batman

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar nedeniyle yarın okullarda eğitime ara verilecek.

Kaymakam Tekin Dundar, ilçe genelinde etkili kar dolayısıyla yaşanan don ve buzlanma nedeniyle herhangi mağduriyete yer vermemek amacıyla ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda yarın eğitime ara verileceğini kaydetti.

Bartın

Bartın merkez ile Ulus ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kar kalınlığının bir metreyi aşması ve karın henüz erimemesi nedeniyle yarın merkez ve Ulus ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verileceği bildirildi.

Tunceli

Tunceli merkez ve bağlı köylerde taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, kentte dün başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Taşımalı eğitim gören öğrenci lerin mağduriyet yaşamaması için eğitime bugün ara verildiğini ve bunun yarın da devam edeceğini belirten Eyüpkoca, "İlimizde kar yağışı devam ediyor. Taşımalı olarak köylerden gelen öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için eğitime ara kararımızı yarın da uygulayacağız" dedi.

Erzincan

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan merkeze bağlı Kemah, Kemaliye, İliç ve Refahiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verileceği bildirildi.

Siirt

Siirt'te bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde, yoğun kar yağışının yanı sıra hava sıcaklığındaki düşüş ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklardan çocukların etkilenmemesi için ulaşımda sıkıntı çekilen ve yolları kapalı köy okullarındaki öğrenciler yarın idari izinli sayılacak.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim yapılmayacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle, ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bingöl Valiliği de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Bayburt

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, il genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar dolayısıyla yarın eğitime ara verileceğini söyledi.

Karın etkisini artırmasının beklendiğini ifade eden Çağlayan, "Herhangi problem yaşanmaması için il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildi" dedi.

Çağlayan, engelli personelin de yarın izinli sayılacağını kaydetti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim yapılmayacak.

Siverek Milli Eğitim Müdürü Ferit Karaoğlu, ilçe genelinde kötü hava koşullarının sürdüğünü, öğrencilerin herhangi sorun yaşamaması için ilçede eğitime yarın ara verileceğini kaydetti.