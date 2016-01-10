Okullar Ne zaman kapanacak? - Yaz tatili geç mi başlıyor? - 2015 ve 2016 eğitim takvimi - 15 tatil Hangi Ay Başlıyor

Bu sene çeşitli nedenlerden dolayı 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı 2 hafta geç başlamış ve bu durumda sömestr 15 tatil ve yaz tatilinin de gecikeceği söylentisi var. Yaz tatili geç kalınca bir sonraki sene de okullar geç mi açılacak? Yoksa yaz tatili mi kısalacak? Yaz tatili ne zaman başlayabilir? Milli Eğitim Bakanlığının 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı takvimi ve hangi günler tatil var? Yaz tatili kaç gün? 2015 ve 2016 eğitim takvimi. Geçen yaz 4 ay tatil yapan öğrenciler bu yaz nasıl geçecek?



Okulların açılma zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından eğitim öğretim takvimi açıklandı. İşte yeni yılın eğitim ve öğretim yılında birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2016 karne (yarıyıl) tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB eğitim takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından eğitim öğretim takvimi açıklandı. İşte yeni yılın eğitim ve öğretim yılında birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2016 karne (yarıyıl) tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB eğitim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2015-2016 Okullar tatil olacağı tarih belli oldu. Yaz Tatili bitiş süresi belli oldu. 2015-2016 Okullar tatil olma tarihi belli oldu.

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı; okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime uyum programı, 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler merakla soruyor okullar ne zaman açılacak 2015 2016 eğitim öğretim yılı başlıyor.

MEB, çalışma takvimine ilişkin hazırlanan genelgeyi illere gönderdi. Genelgede, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının 14 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacağı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bu eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

Buna göre, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı; okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime uyum programı, 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak.

Birinci kanaat dönemi, 14 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 25 Ocak-5 Şubat 2016'da yapılacak.

İkinci kanaat dönemi, 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Haziran 2016 Cuma günü sona erecek.

Çalışma takvimi, bu tarihler dikkate alınarak, "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecek.





2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak.

2015 – 2016 eğitim öğretim yılı dersler ne zaman başlıyor?

Okul öncesi; ilkokul, ortaokulların ders başı tarihi 7 – 11 Eylül 2015olarak açıklandı. Bu tarihler ilkokul ve ortaokulların 1.sınıf öğrencileri için geçerlidir.

Üst sınıflar için okul başlangıç tarihi 14 Eylül Pazartesi olarak belirlendi. Yarı yıl tatili ise 25 Ocak 2016 günü başlayacak ve 5 Şubat tarihine kadar sürecek.

Okulların ikinci dönemi ve yıl sonu tarihi ise 10 Haziran 2016 Cuma günü olarak açıklandı.

Yani görülüyor ki geciken okul başlangıcı nedeniyle herhangi bir geç kapanma söz konusu olmayacak. Bu da eğitimin bir süre daha az yapılacağı manasına geliyor. Ancak öğretmenler özellikle tatil dönemlerine yakın olan zamanlardaki boş derslerden vazgeçerek o zamanları da eğitime harcamak zorundalar.