Okuldaki olayın arkasında yasak aşk rezaleti çıktı

İ̇stanbul’daki Sabedin Türker İlkokulu’nda, R.C.’nin, öğretmen Tahir Derin’i tabancayla vurup yaralamasının altından kıskançlık çıktı.

Yeni Yüzyıl gazetesinden Esra Alus'un haberine göre Sancaktepe’deki ilkokulun koridorunda önceki gün gerçekleşen olayda, R.C. ve öğretmen Tahir Derin tartıştı. Derin’i tabancayla vurup sol bacağından yaralayan R.C., olaydan sonra kaçtı. Takip sonucu evinde yakalanan R.C, ilk ifadesinde, öğretmenle aralarında bir husumet olduğunu söyledi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen R.C., ‘suçu ağır tahrik altında işlediği’ gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.





‘Ya ölürüm ya da öldürürüm’

Okulda büyük paniğe neden olayın sır perdesine Yeni Yüzyıl ulaştı. Polis ve savcılıktaki ifade tutanaklarında, olaya Tahir Derin ile R.C.’nin, 22 yıllık eşinin beş yıldır süren ilişkilerinin neden olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan R.C.’nin eşi B.C., 22 yıllık evliliğinden dört çocuk sahibi olduğunu belirterek, “Tahir Derin, çocuklarımın öğretmeniydi. Okula gidiş gelişimde yakınlaştık. Bu olay tahminen 5 yıl önce gerçekleşti. Önce görüşmek istemedim. Boşanacağını söyledi ama tedirgindim. Başka velilerle de görüştüğünü söyleyince bunun sapkınlık boyutunda olduğunu fark edip görüşmeyi kestim. Yaşananları eşime anlatmakla tehdit edip ‘Ya ölürüm ya öldürürüm’ diyordu. Eşimin Facebook hesabına, ‘Eşine sahip çık. Öğretmenle seni aldatıyor. Sana yapılmaz bu’ mesajları atmış. Eşim de telefonumu ve Facebook hesabımı incelemeye aldı. Önce inkar ettim, sonra eşim beni sıkıştırınca olanları anlattım. Hatta eşim, olayı kaldıramadığı için bir süre psikolojik tedavi de gördü” dedi.

‘Adam olsaydın da eşine sahip çıksaydın’

ZANLI R.C. ise ifadesinde şunları söyledi: “Tahir Derin oğlumun öğretmeniydi. İki ay önce Facebook’ta Ahmet Ahmet isimli biri, eşimin bir öğretmenle ilişkisi olduğuna dair mesaj attı. Kızım ve eşim, ilişkiyi doğruladı. Sultanbeyli’den Ataşehir’e taşınmamıza ve eşimin onunla görüşmek istememesine rağmen, öğretmen tacize devam etmiş. Eşim anlatınca okula gittim. Yanıma ruhsatsız tabanca aldım. Teneffüs zili çaldıktan sonra okula gittim. ‘Eşimi rahatsız ettin mi’ dedim. ‘Sen adam olsaydın da eşine sahip çıksaydın’ deyince sinirlenip korkutmak amacıyla yere doğru üç el ateş ettim.” Derin’in ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.