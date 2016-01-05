Ödüllü ihbar ile terörist avı

Deyim yerindeyse İçişleri Bakanlığı’nın, terörist avı için belirlediği rakam 200 bin TL’den başlayıp 4 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Tüm teröristler için verilecek toplam miktar ise 468 milyon 500 bini buluyor. Söz konusu rakam, İçişleri Bakanlığı bütçesinin yüzde 12'sini oluşturuyor; Türkiye’de terör problemi olmasaydı, aynı parayla bunun yerine 24 derslikli 200 okul ile 200 yataklı 20 hastane yapılabilirdi.

Peki, kimler ihbarda bulunabilir? İhbar durumu kimlere engel teşkil ediyor? En çok hangi ile kayıtlı terörist var? Listenin en genç ve en yaşlı teröristi kim ve hangi suçtan aranıyor? En önemlisi ise ihbar hattının kurulduğu Ekim ayından itibaren kaç kez arandı? İşte listelenen teröristlerin hem sosyolojik hem de güvenlik politikaları çerçevesinden mercek altına alındığı özel dosyanın detayları…



ALO 140’A GÜNDE BİN TELEFON

Kazılan hendekler, kurulan barikatlar, yakılan camiler ve beraberindeki göçler. Suruç ve Ankara patlamalarıyla buzdolabına kaldırılan Çözüm Süreci, yerini terörle mücadele sürecine bıraktı. Kararlılık o kadar etkin hale getirildi ki, Ağustos ayında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir liste ile teröristler suç niteliğine göre kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere beş farklı renkle kategorilendirilerek açıkça ifşa edilmiş, üstüne bir de para ödülü konulmuştu. Terör örgütlerinin özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra ülkede yaşattığı maddi manevi tahribata karşı teröristleri ihbar edenlere verilecek toplam ödül miktarı 468 milyon 500 bin TL. Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan kararla hem sosyal medya mecralarında hem de 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve özel oluşturulan Alo 140 Terör İhbar Hattı ile Türkiye bağırsaklarını temizlemeye başladı. 27 Ekim 2015 tarihinden itibaren aktif olan Alo 140 Terör Hattı’na sadece 69 günde 45 bini aşkın ihbar yağdı.



13 TERÖR ÖRGÜTÜ VAR

Hazırlanan listenin çoğunluğunu PKK/KCK üyesi teröristler oluşturuyor. PKK/KCK,DHKP C, Hizbullah, İslami Hareket Örgütü, TİKB, MLKP, DEAŞ, PDY ve Vasat Terör Örgütü listede kabul gören terör örgütleri olarak yer alıyor.



KAÇ KİŞİ HANGİ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ARANIYOR?

13 farklı terör örgütünün yer aldığı listede, PKK/KCK’dan 607, DHKP/C’den 7, Hizbullah’tan 9, İslami Hareket Örgütü’nden 1, TİKB’den 4, MLKP’den 10, DEAŞ’tan 23, PDY’den 24, El Kaide’den 9, Tevhid Selam Kudüs Ordusu’ndan 1, TKP/ML’den 7, FETO/PDY işbirliğinden 1 ve Vasat Terör Örgütü’nden ise 1 kişi aranıyor.



LİSTENİN EN YAŞLISI GÜLEN

Hazırlanan listelerin en yaşlı ismi kırmızı listede FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olarak kabul edilen 1941 doğumlu ve 74 yaşındaki Erzurumlu Fethullah Gülen; en küçüğü ise gri listede yer alan PKK/KCK’dan aranan 1998 doğumlu 17 yaşındaki Bitlisli Mehmet Nasip Denli olarak tespit edilmiş.



AZERİ VE KAZAK UYRUKLU KADINLAR DA VAR

702 teröristin ifşa edildiği listenin 80’nini kadınların oluşturduğu da dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan listede uyruğu farklı olup da arananların tamamını kadınlar oluşturuyor. 28 yaşındaki Azerbaycan uyruklu DEAŞ üyesi Ulkar Mamadova, 20 yaşındaki Kazakistan uyruklu DEAŞ üyesi Walentina Slobodjanjuk ve 19 yaşındaki Almanya nüfusuna kayıtlı olan DEAŞ üyesi Merve Dündar.



HAKKÂRİ İLK SIRADA

81 vilayettekinin neredeyse yarısını oluşturan nüfusa kayıtlı terörist sayısı, en çok Hakkâri’de mevcut. 125 teröristin Hakkâri nüfusuna kayıtlı olduğu iller sıralamasında, 81’i Diyarbakır, 59’u Ağrı, 40’ı Batman ve 36’sı ise Mardin illerine kayıtlı.



KİMLER İHBAR EDEBİLİR?

Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürünün belirleyeceği üç üye, Jandarma Genel Komutanının belirleyeceği üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşuyor. Yönetmeliğe göre ihbar edenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şart koşulmadı. Ayrıca ihbar yani ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, geçici köy korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli olmaması gerekiyor.

Kaynak : İHA