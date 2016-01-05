Obez hasta fenalaşınca paletli ambulans devreye girdi

Rize'de kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde rahatsızlanan obez hastası 70 yaşındaki Faziye Ergün, sağlık ekipleri ve köylüler tarafından kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Derepazarı'nda kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde rahatsızlanan obez hastası 70 yaşındaki Faziye Ergün, sağlık ekipleri ve köylüler tarafından kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Esentepe köyünde yaşayan ve kar dolayısıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan obez hastası 70 yaşındaki Faziye Ergün'ün enfeksiyon kapması üzerine yakınları, cep telefonu ile ulaştıkları 112 ekiplerinden yardım istedi.

Rize Valiliği Kriz Merkezi yetkilileri, hastaya ulaşmak için kar paletli ambulans ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini (UMKE) görevlendirdi. Köy merkezine kadar UMKE'ye ait araçla ulaşan ekipler, Ergün''ün evine ulaşmak için kar paletli ambulans ile harekete geçti.

Kar paletli ambulans, Ergün'ün evinin önünde duvarlar olduğundan evin kapısına yanaşamadı. Bunun üzerine köylülerden yardım isteyen yakınları Ergün'ü sedye ile kar paletli ambulansın bulunduğu yere götürmek istedi. Köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla Ergün, kar paletli ambulansa ulaştırıldı.

Ekipler tarafından kar paletli ambulansta ilk müdahalenin ardından, köy merkezinde hazır bekletilen ambulansa ulaştırılan Ergün, sevk edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ekiplere teşekkür eden Ergün'ün oğlu Muhsin Ergün, "Annem yıllardır obez hastası. Ayaklarında şişlik olduğundan kılcal damarlarında soğuktan pıhtılaşma oluyor. Bunun üzerine yardım istedik. Sağolsun kar paletli ambulans geldi. Annemi sedye ile ambulansa sonra da hastaneye götürdük. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

