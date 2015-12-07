O Ülkeye Türk Akını Tam İki Milyon Ev Aldık

Yapılan araştırmaya göre yurt dışında yaşayan Türklerin en çok konut aldığı ülke 1 milyon 800 bin rakamıyla Almanya olurken, onu 120 binle Fransa izliyor. Türklerin dünyada en çok ev aldığı şehir Berlin iken, ABD'de ise New York, Miami, Los Angeles ve San Diego başı çekiyor.

Yurt dışında 1975'ten beri Türklere konut satışı yapan ve bu konuda danışmanlık hizmeti veren Nova Group Holding Üst Yöneticisi (CEO) Müjdat Güler, Türklerin yurt dışında konut edinme verilerine ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Güler, Türklerin önceki dönemlerde genelde yurt dışından ev almak istemediğini kaydederken, Türkiye'de gayrimenkul konusunda yapılan bazı yanlışların onları dışarıdan ev almaya ittiğini söyledi.

Konut satışı yapıp teslimatı gerçekleştirmeyen firmalardan iflas eden şirketlere kadar birçok hususun Türklerin yurt dışından ev almaya yönlendirdiğini belirten Güler, "Ülkedeki küçük müteahhitlerin de dahil olduğu o yıllarda tüm piyasalar, 'Alamancılar' diye tabir edilen ama tüm Avrupa'dan gelen insanlara satılan ev ve arsa ile dönerdi. Hepimiz yazın 'Alamancıların' gelmesini beklerdik. 3 milyar dolar toplam ihracatımız varsa işçiler 5 milyar mark döviz getirirdi" dedi.

Yabancı devletlerin bunu gördüğünü, bu kişileri sisteme sokmak için onlara ev kredisi vererek ev almalarını sağlamak istediğini dile getiren Güler, bu konuda da başarılı olduklarını anlattı.