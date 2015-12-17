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O ülkeye şok WhatsApp’ı yasakladılar

Brezilya'da mahkemenin kararına uymayan popüler mesajlaşma servisi Watsapp 48 saat süreyle yasaklama kararı aldı

O ülkeye şok WhatsApp’ı yasakladılar
 Brezilya'da mahkemenin kararına uymayan popüler mesajlaşma servisi Watsapp 48 saat süreyle yasaklama kararı aldı

Brezilya'da yerel bir mahkemenin aldığı karar neticesinde Whatsapp iki gün süresince yasaklanmış durumda. Sebep ise Sao Paulo kentindeki mahkemenin soruşturma kapsamında işbirliği talebini Whatsapp'ın reddetmesi.



Kararı telekom şirketlerine bildiren mahkeme, cezanın bugün başlayacağını duyurdu.  Sosyal medyada büyük tepki çeken karar, milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek zira Brazilya WhatsApp'ın en çok kullanıldığı ülkelerden biri.  



İnternet kullanıcılarının yüzde 93'ünün en az bir defa kullandığı WhatsApp'ın 2 günlük yasağının rakip uygulamaların kullanımını artıracağına ise kesin gözüyle bakılıyor. Daha öncede Brezilya'da ceza alan WhatsApp, 28 Şubat 2015'te pornografik materyallere ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle ülke genelinde yasaklanmıştı.
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