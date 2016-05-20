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‘O’ İsim Sürpriz Biriyle Evleniyor!
Ekranların sevilen oyuncusu Anıl Altan sosyal medya hesabı üzerinden evlilik hazırlığında olduğuna dair paylaşımlarda bulundu. Anıl Altan ve evliliği hakkında tüm merak edilenler.
20 Mayıs 2016 Cuma 22:52
Oyuncu Anıl Altan sevgilisi Pelin Akil'i ailesinden istedi. Pelin Akil sevgilisine kahve ikram ettiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Anıl Altan ve Pelin Akil çifti evleniyor. Anıl Altan geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pelin Akil'e evlenme teklif etmişti. Pelin Akil de o romantik anları Instagram sayfasından paylaşmıştı.
Anıl Altan dün akşam ailesi ile birlikte sevgilisi Pelin Akil'i, istemeye gitti.
Pelin Akil dün akşam kendisini istemeye gelen Altan ailesine kahvelerini ikram ederken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaştı. Sevgilisi Anıl Altan'a tuzlu kahve ikram edemeyen güzel oyuncu o anlarda çekilen videosunu "Kıyamadım ki. Bi maşallahınızı alırız... Tebrik mesajları için her birinizin gözlerinden öpüyorum" notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.
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