‘O’ İsim Sürpriz Biriyle Evleniyor!

Anıl Altan ve Pelin Akil çifti evleniyor. Anıl Altan geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pelin Akil'e evlenme teklif etmişti. Pelin Akil de o romantik anları Instagram sayfasından paylaşmıştı.









Pelin Akil dün akşam kendisini istemeye gelen Altan ailesine kahvelerini ikram ederken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaştı. Sevgilisi Anıl Altan'a tuzlu kahve ikram edemeyen güzel oyuncu o anlarda çekilen videosunu "Kıyamadım ki. Bi maşallahınızı alırız... Tebrik mesajları için her birinizin gözlerinden öpüyorum" notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.

Anıl Altan dün akşam ailesi ile birlikte sevgilisi Pelin Akil'i, istemeye gitti.