O Hayat Benim dizisi 79. bölüm fragman izle

Fox tv ekranlarında yayınlanan ve en çok sevilen diziler arasında yer bulan O Hayat Benim dizisinin 79. bölüm fragmanı yayınlandı
29 Ocak 2016 Cuma 19:39
Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve Pazar akşamları seyircilerini ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen dizi O Hayat Benim 78. son bölümünde yine heyecan dolu konusuyla ekranlara gelerek seyircisiyle buluştu. O Hayat Benim yine dramatik sahneleriyle harika bir reyting oranına ulaşmayı başarırken, izleyenleri de ağlattı diyebiliriz.
Doruk'un acı gerçekle yüzleştiği son bölümden sonra izleyiciler, O Hayat Benim yeni bölümünde neler olacağını merak etmeye başladılar. Peki; O Hayat Benim 79. yeni bölümünde hangi olaylar yaşanacak ?
Bu sorunun cevabını tam olarak alamayacak olsak da O Hayat Benim 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandığında dizinin 31 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümüyle ilgili bazı ipuçlarını öğrenmiş olacağız. Peki; O Hayat Benim 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
O Hayat Benim 79. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebilirsiniz. Ondan önce sizlere O Hayat Benim son bölümünde neler olduğunu kısaca özetleyelim.
O Hayat Benim 78. Bölüm full özeti !
Ateş, Doruk’u ilelebet kaybettiği korkusuyla darmadağındır artık. İsmail onu acı gerçekle yüzleştirmek zorunda kalır. Doruk’un başına gelenlerin arkasında karanlık birileri vardır.
Mehmet Emir iyileşme sürecindeyken Kenan bir kez daha karşısına çıkar. Atahan Ailesi için artık geçmişin günahlarıyla yüzleşme vaktidir.
Mehmet Emir, Kenan’ın seneler sonra hayatlarına yeniden girmesine karşı çok tepkilidir. Çünkü onun yapabileceği kötülüklerin farkındadır. Ama Hülya’nın bunu görmesini sağlamak kolay olmayacaktır.
Efsun’la Arda’nın bir an önce boşanmasını isteyen Hülya, Kenan’dan medet umar. Doruk’un akıbetini öğrenmeye adım adım yaklaşılırken; Ateş, Bahar ve Arzu nasıl bir ıstırabın üstüne doğru ilerlediklerinin farkında değillerdir.
O Hayat Benim oyuncu kadrosu :
Keremcem (Ateş); başarılı bir avukat. İş dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Emir Atahan’ın sağ kolu. Ateş göründüğü gibi biri değil aslında. Kalbinin derinliklerinde sakladığı bir sırrı var. Atahan ailesiyle ilişki kurmasının sebebi de bu sırra dayanıyor.
Ezgi Asaroğlu (Bahar); 21 yaşında dünya güzeli bir kız. İncelikli, samimi, iyi niyetli. İnsanları mutlu etmekten hoşlanıyor. Bahar aslında Mehmet Emir Atahan’ın kızı. Ne annesi Hasret’i, ne de gerçek babası Mehmet Emir’i tanıyor. Dedesi Yusuf’un doğar doğmaz emanet ettiği Nuran ve İlyas’la birlikte yaşıyor. Nuran’ı annesi, İlyas’ı da babası biliyor. Bir de ailenin öz kızı Efsun var tabi aynı çatı altında. Kendine ait hayatın ancak kıyısında kalabiliyor Bahar. Hayatını çalan kız kardeşi Efsun ve üvey annesi Nuran yüzünden.
Ceren Moray (Efsun); 21 yaşında. Hoş, dikkat çekici bir kız. Oldukça da havalı. Hırslı ve oldukça bencil bir kız Efsun. Gerektiğinde rakibini yok etmekten çekinmeyecek kadar da gözü kara. Rahat bir hayata kavuşmak istiyor. Bunu da parayla yapabileceğini biliyor. Söz konusu Bahar’ın hayatını elinden almak olunca da vicdan azabı çekmiyor, Efsun. Sebebi belli. Bahar’ın parada pulda gözü yok. Ona tepsi içinde sunsalar o elinin tersiyle iter hepsini. Oysa Efsun zenginliğe, ihtişama, parıltıya bayılıyor.
Yönetmenliği, Hamdi Alkan'ın yaptığı, senaristiği Yekta Torun ve Melis Başar 'ın üstlendiği baş rollerinde Keremcem, Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray, Sinan Albayrak, Ahu Sungur, Oya Başar, İclal Aydın, Zerrin Sümer ve Süleyman Atanısev'in paylaştığı dizininin 78. bölümünde yine heyecan doruktaydı.
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