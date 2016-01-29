O Hayat Benim dizisi 79. bölüm fragman izle

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve Pazar akşamları seyircilerini ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen dizi O Hayat Benim 78. son bölümünde yine heyecan dolu konusuyla ekranlara gelerek seyircisiyle buluştu. O Hayat Benim yine dramatik sahneleriyle harika bir reyting oranına ulaşmayı başarırken, izleyenleri de ağlattı diyebiliriz.





Doruk'un acı gerçekle yüzleştiği son bölümden sonra izleyiciler, O Hayat Benim yeni bölümünde neler olacağını merak etmeye başladılar. Peki; O Hayat Benim 79. yeni bölümünde hangi olaylar yaşanacak ?

Bu sorunun cevabını tam olarak alamayacak olsak da O Hayat Benim 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandığında dizinin 31 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümüyle ilgili bazı ipuçlarını öğrenmiş olacağız. Peki; O Hayat Benim 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

O Hayat Benim 79. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebilirsiniz. Ondan önce sizlere O Hayat Benim son bölümünde neler olduğunu kısaca özetleyelim.





O Hayat Benim 78. Bölüm full özeti !

Ateş, Doruk’u ilelebet kaybettiği korkusuyla darmadağındır artık. İsmail onu acı gerçekle yüzleştirmek zorunda kalır. Doruk’un başına gelenlerin arkasında karanlık birileri vardır.

Mehmet Emir iyileşme sürecindeyken Kenan bir kez daha karşısına çıkar. Atahan Ailesi için artık geçmişin günahlarıyla yüzleşme vaktidir.

Mehmet Emir, Kenan’ın seneler sonra hayatlarına yeniden girmesine karşı çok tepkilidir. Çünkü onun yapabileceği kötülüklerin farkındadır. Ama Hülya’nın bunu görmesini sağlamak kolay olmayacaktır.