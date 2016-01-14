O Hayat Benim 77. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

O Hayat Benim, 16 Şubat 2014'ten itibaren yayın hayatına geçen O Hayat Benim izleyicilerle buluştu.Yönetmenliği, Hamdi Alkan'ın yaptığı, Senaristiği Gül Abus Semerci, Yelda Eroğlu, Zafer Özer Çetinel'in üstlendiği baş rollerinde Keremcem, Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray, Sinan Albayrak, Ahu Sungur, Oya Başar ve İclal Aydın, Zeynep Eronat, Süleyman Atanısev'in paylaştığı dizininin ilk yayın tarihi 16 Şubat 2014 olan, Fox Tv ekranlarında yayınlanan Türk televizyon dizisi.
O HAYAT BENİM KONUSU:
O HAYAT BENİM KAREKTERLER:
Ezgi Asaroğlu (Bahar) - 21 yaşında dünya güzeli bir kız. İncelikli, samimi, iyi niyetli. İnsanları mutlu etmekten hoşlanıyor. Bahar aslında Mehmet Emir Atahan’ın kızı. Ne annesi Hasret’i, ne de gerçek babası Mehmet Emir’i tanıyor. Dedesi Yusuf’un doğar doğmaz emanet ettiği Nuran ve İlyas’la birlikte yaşıyor. Nuran’ı annesi, İlyas’ı da babası biliyor. Bir de ailenin öz kızı olan Efsun var tabi aynı çatı altında… Kendine ait hayatın ancak kıyısında kalabiliyor Bahar. Hayatını çalan kız kardeşi Efsun ve üvey annesi Nuran yüzünden…
Ceren Moray (Efsun) - 21 yaşında. Hoş, Güzel ve dikkat çekici bir kız. Oldukça da havalı. Hırslı ve oldukça bencil bir kız Efsun. Gerektiğinde rakibini yok etmekten çekinmeyecek kadar da gözü kara. Rahat bir hayata kavuşmak istiyor. Bunu da parayla yapabileceğini biliyor. Söz konusu Bahar’ın hayatını elinden almak olunca da vicdan azabı çekmiyor, hatta Ateş ile birlikte olduğunu söyleyerek ikisini ayırmış ama bütün hepsi yalan olduğu ortaya çıkınca Bahar ile Ateş yeniden bir araya gelmiştir.Efsun. Sebebi belli. Bahar’ın parada pulda gözü yok. Ona tepsi içinde sunsalar o elinin tersiyle iter hepsini. Oysa Efsun zenginliğe, ihtişama, parıltıya bayılıyor. 39. bölümde İsmail ile birbirine aşık olurlar. 54. bölümde Bahar onu bırakıp Kıbrıs'a gidince psikolojisi bozulur, ciğerleri iflas eder ve hastalanıp hastaneye kaldırılır. Bahar bunu duyunca Kıbrıs'tan İstanbul'a kadar gelir. Efsun bunu hisseder ve iyileşip eski sağlığına kavuşur, fakat sonra tekrar hastalanır ve böbrek nakli için donör aranır.
Sinan Albayrak (Mehmet Emir Atahan) - 45 yaşında. İyi niyetli, sabırlı ve disiplinli. Aile şirketini başarıyla yönetiyor. Efsun’un Mehmet Emir için anlamı büyük. Mehmet Emir hem kaybettiği aşkından bir iz bulduğu için seviniyor, hem de kendi kanından evladının sevgisini tadacağı için heyecanlanıyor. Gerçek kızının Bahar olduğunu bilmeden...
Oya Başar (Sultan) - Efsun'un teyzesi Sultan, 50 yaş civarında, sert görünümlü bir kadın. Yüzüne bakıldığında gençliğinde de ne kadar güzel olduğunu anlamak hiç de zor değil. Şimdi de hâlâ havalı ve alımlı ama yüzünde hep bir kırgınlık, hep bir öfke var. Bu öfkenin sebebi de acılarla, hayal kırıklığıyla, mücadeleyle geçmiş koskoca bir hayat.
Süleyman Atanısev (İlyas) - Hayatta dikiş tutturamamış biri. Yusuf, Bahar’ı ona emanet ettikten sonra defalarca çeşitli işlere girdiyse her zaman parayı batırmış.İşi gücü olmadığı için Yusuf’un gönderdiği parayla geçiniyor. Duygusal bir adam İlyas. Karısı ve kızının istekleri arasında kaybolan biri. Kendi düşüncelerini dillendiremiyor çoğu kez. Bahar’a yakınlık gösteriyor, üveylik çektirmemek için kızın arkasında duruyor.
İclal Aydın (Hasret) - Bahar'ın öldü sanılan annesi. Yıllar sonra çıkıp gelir ancak Mehmet Emir gibi o da kızının Efsun olduğunu sanmaktadır.
Ahu Sungur (Hülya) - Mehmet Emir'in kardeşi. Efsun'u sevmemektedir.
Birgül Ulusoy (Sakine) - Nuran'ın ahiretliğidir. Bütün kirli oyunlara istemeden o da karışır.
Görkem Gönülşen (Beyza) - Konağın hizmetçisidir. Olanları bilen bir kişidir.Efsun gebeş demektedir.
Zeynep Eronat (Mücella) - İlyas'ın ablasıdır. Olanları bilmektedir. Nuranla araları pek iyi değildir.
Diziden Ayrılan Karakterler[
Yeşim Ceren Bozoğlu (Nuran) - 40 yaşında. İlyas’ın karısı. Efsun’un öz, Bahar’ın üvey annesi. Kontrolcü, takıntılı bir kadın.Bir o kadar da hırslı…Ezile ezile ezmeyi öğrenenlerden Nuran. Fakirlikten kurtulmak tek isteği.Hayat zayıfların oynayamayacağı kadar zor bir oyun. Onun dünyasında sadece güçlülere yer var. 51.bölümde otobüste yanarak vefat eder.