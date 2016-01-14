O Hayat Benim 77. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

O Hayat Benim, 16 Şubat 2014'ten itibaren yayın hayatına geçen O Hayat Benim izleyicilerle buluştu.Yönetmenliği, Hamdi Alkan'ın yaptığı, Senaristiği Gül Abus Semerci, Yelda Eroğlu, Zafer Özer Çetinel'in üstlendiği baş rollerinde Keremcem, Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray, Sinan Albayrak, Ahu Sungur, Oya Başar ve İclal Aydın, Zeynep Eronat, Süleyman Atanısev'in paylaştığı dizininin ilk yayın tarihi 16 Şubat 2014 olan, Fox Tv ekranlarında yayınlanan Türk televizyon dizisi.



O HAYAT BENİM KONUSU:





Mehmet Emir ve Hasret birbirine aşık iki gençtir. Ancak Hasret’in babası Yusuf, evlenmelerine karşı çıkar. Kızının hamileliği de ortaya çıkınca çıldırır ve iki genci ayırır, Mehmet Emir’ e de Hasret’in öldüğünü söyler.

Hasret doğum yapınca bebek elinden alınır. Yusuf, bebeği büyütmesi için yardımcısı İlyas’a teslim eder. Adı Bahar olur, İlyas’ın Efsun adında bir bebeği daha vardır. İlyas ve karısı Nuran, Efsun ve Bahar’ı kardeş gibi büyütürler.