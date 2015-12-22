Nusaybin'de sular bir türlü durulmuyor

Fırat Mahallesi’nde bugün çıkan çatışmalarda 41 yaşındaki Medeni Orak ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Çatışmalarda öldürülen 2 kişinin cesetleri uzun süre vuruldukları yerden, güvenlik nedeniyle alınamadı. Öğlen saatlerinde bir grubun gidip aldığı ölen 2 kişinin cesetleri Nusaybin Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemenin ardından her iki cesedin de otopsi yapılmak üzere Mardin’e gönderildiği öğrenildi.

FENALAŞAN BEBEK ZIRHLI POLİS ARACIYLA HASTANEYE TAŞIDI

Çatışmanın olmadığı Yeşilkent Mahallesi, Mitanni Kültür Merkezi arkasında oturan Suriye uyruklu bir kadının bebeği kanepeden düşerek fenalaştı. Suriyeli kadın, komşularının aracılığıyla 112 Mardin merkez komutasını aradı.

Ambulans gelmeyince çocuğu ve annesi bu sırada olay yerine gelen zırhlı polis aracıyla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İlçedeki bir çok mahalleden patlama ve silah sesleri gelmeye devam ediyor.