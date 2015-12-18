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Nurgül Yeşilçay Paramparça dizisine beyazlar içinde veda ediyor
Star TV'nin sevilen dizilerinden Paramparça'da Nurgül Yeşilçay ile Erkan Petekkaya arasında geçen sürtüşmenin ardından güzel oyuncu diziden ayrılmayı kafasına koymuştu. Senaryo gereği gelinlik giydikten sorna ölecek ve diziden ayrılmış olacak, hayranlarını üzen güzel yıldızın daha sonra hangi projelerde rol alacağı merak konusu
18 Aralık 2015 Cuma 22:48
Star TV'nin sevilen dizilerinden Paramparça'da Nurgül Yeşilçay ile Erkan Petekkaya arasında geçen sürtüşmenin ardından güzel oyuncu diziden ayrılmayı kafasına koymuştu. Senaryo gereği gelinlik giydikten sorna ölecek ve diziden ayrılmış olacak, hayranlarını üzen güzel yıldızın daha sonra hangi projelerde rol alacağı merak konusu
Nurgül Yeşilçay, "Paramparça" dizisine gelinlikle veda ediyor. Ünlü oyuncu, başrolleri Erkan Petekkaya, Ebru Özkan ve Barış Falay'la paylaştığı "Paramparça"dan ayrılıyor.
DÜĞÜN SAHNELERİYLE VEDA EDECEK
52 bölümlük anlaşması olan Yeşilçay, yapımcıyla görüşerek sözleşmeyi uzatmak istemediğini açıkladı. Oyuncu, 52. bölümde ekrana gelecek düğün sahneleriyle izleyiciye veda edecek.
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