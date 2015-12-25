Nurdan İskender'den şok haber ölü bulundu

İstanbul'da 3 gün önce ortadan kaybolan ressam Nurdan İskender'in arama çalışmalarında gelişme yaşandı. Polis, Adli Tıp Kurumu morgunda bulunan kimliksiz bir cesedin Nurdan İskendere ait olduğunu tespit etti. İskender'in ailesi kesin teşhis için Adli Tıp Kurumu morguna çağırılacak.

ARKADAŞININ YANINDAN KAYBOLDU

Unkapanı'nda 21 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen olayda bir arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan Ressam Nurdan İskender, cep telefonuyla konuşurken saat 19.00 sıralarında ortadan kayboldu. O konuşurken biraz önde kalan arkadaşı uzun süre aramasına rağmen Nurdan İskender'i bulamayınca ailesine haber verdi. Aile birkaç saat geçmesine rağmen haber alamadığı Nurdan İskender'in bulunması için polisten yardım istedi.

Polis tarafından Ressam Nurdan İskender'in bulunması için çalışma başlatıldı. Aynı gece saat 23.00 sıralarında Nurdan İskender'in kayıp çantası Unkapanı'nda bir ağaç altında bulundu. Çantanın içinde Nurdan İskender'in kimliği, cep telefonu, cüzdanı, banka kartları, evinin anahtarı, ve bir miktar parası bulundu. Bulunan eşyalar Nurdan İskender'in ailesine teslim edildi.

Kaynak : DHA