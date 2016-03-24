NTV Spor kapanıyor! NTV Spor neden kapanıyor?

En büyük spor kanallarından biri olan NTV Spor'un kapanacağı öğrenildi. Kanalın kapatılma sebebi ise bir süredir zarar edilmesi.,



Türkiye’nin önde gelen spor kanallarından biri olan NTV Spor kapatılmaya hazırlanıyor. Doğuş Grubu’nun sahibi olduğu kanal bir süredir zarar etmesi sebebiyle önce küçülmeye gidecek daha sonra ise kapatılacak.



İlk olarak NTV Spor'un bilinen isimlerinden Özgür Buzbaş ve Irmak Kazuk ile birlikte 30 kişi işten çıkartılırken, tebligatlar dün ve bugün yapıldı. Bir süredir spor medyasından çıkma eğilimi gösteren Doğuş Grubu, daha önce de NTVSpor Radyo ve digital olarak yayın hayatına devam eden ntvsporexpress’i kapatmıştı.



Kanalda işten çıkarılmalar 1-2 ay daha devam edecek ve bu sürecin ardında NTVSpor'un yayın hayatı tamamen sonlandırılacak.



NTVSpor’da geçtiğimiz yılın son aylarında da benzer bir işten çıkarma operasyonu yapılmış, kamera önü ve arkasından birçok kişi ile yollar ayrılmıştı. Dilara Gönder ve Roksan Kunter de bu isimler arasında yer almıştı.

