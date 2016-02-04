NTV Spor Canlı İzle - Yayın Akışı - Ntv Spor Ekranı

NTV Spor Yayın Akışı Bugün - NTV spor Programları İzle - Futbol yayınları yanında, NBA yayın haklarının Doğuş Yayın Grubu'nda olduğu dönemde bazı NBA maçlarını yayınlamıştır.Futbol yayınları dışında Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın maçlarını, Turkish Airlines Euroleague maçlarını, voleybolda ise Plaj Voleybolu Ligi'ni yayınlamaktadır.
Doğuş Grubu bünyesindeki spor kanalı. Kanal, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İspanya 1. Ligi'ni, İngiltere Federasyon Kupası'nı, Türkiye Milli Futbol Takımı'nın şampiyona eleme maçlarını yayınlamaktadır. NBA yayın haklarının Doğuş Yayın Grubu'nda olduğu dönemde bazı NBA maçlarını yayınlamıştır. Futbol yayınları haricinde Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın maçlarını, Turkish Airlines Euroleague maçlarını, voleybolda ise Plaj Voleybolu Ligi'ni yayınlamaktadır.
NTV Spor 4 Şubat 2016 Perşembe Yayın Akışı
07:00 - 7 / 10
10:00 - SPOR HABERLERİ
10:05 - BELÇİKA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ
10:35 - EUROLEAGUE MAGAZİN
11:00 - SPOR HABERLERİ
11:05 - SPOR SERVİSİ
12:00 - SPOR HABERLERİ
12:15 - FIT STOP | KONUK: HÜSEYİN KARADAYI
12:45 - ZUM
13:00 - SPOR HABERLERİ
13:05 - BAYERN MUNICH - BANVİT | EUROCUP 1. DEVRE
14:00 - SPOR HABERLERİ
14:05 - BAYERN MUNICH - BANVİT | EUROCUP 2. DEVRE
15:00 - SPOR HABERLERİ
15:30 - GARANTİ KOZA SOFYA OPEN | TENİS TURNUVASI | CANLI
17:00 - SPOR HABERLERİ
17:05 - DÜNYANIN SPORU
17:30 - FA CUP MAÇ ÖZETLERİ
18:00 - SPOR HABERLERİ
18:05 - SPOR MERKEZİ
19:00 - SPOR HABERLERİ
19:05 - SPOR MERKEZİ
20:00 - MAÇA DOĞRU | THY EUROLEAGUE
20:30 - DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ - KIZILYILDIZ | THY EUROLEAGUE | CANLI
22:30 - MAÇ TOPLANTISI
Ntv Spor'da yayınlanan Futbol Bir Aşk programını kim sunacak?
Dünya Kupası'nın öyküsünü onun sesinden dinlemeyen kuşak yok. Türkiye futbol tarihini onun gibi yazan da yok sanki! Belki onun kadar seyreden, onun kadar seven, onun kadar önemseyen de...
İletişim Yayınları bir aşkın, bir âşığın, bir oyunun kitabını gururla sunar: Futbol! Bir Aşk...
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