Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

NTV Spor Canlı İzle - Yayın Akışı - Ntv Spor Ekranı

NTV Spor Canlı İzle - Yayın Akışı - Ntv Spor Ekranında merak edilen yayın bilgilerini haberimiz detayından rahatlıkla ulaşabileceksiniz

NTV Spor Canlı İzle - Yayın Akışı - Ntv Spor Ekranı

 NTV Spor Yayın Akışı Bugün - NTV spor Programları İzle - Futbol yayınları yanında, NBA yayın haklarının Doğuş Yayın Grubu'nda olduğu dönemde bazı NBA maçlarını yayınlamıştır.Futbol yayınları dışında Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın maçlarını, Turkish Airlines Euroleague maçlarını, voleybolda ise Plaj Voleybolu Ligi'ni yayınlamaktadır.


Doğuş Grubu bünyesindeki spor kanalı. Kanal, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İspanya 1. Ligi'ni, İngiltere Federasyon Kupası'nı, Türkiye Milli Futbol Takımı'nın şampiyona eleme maçlarını yayınlamaktadır. NBA yayın haklarının Doğuş Yayın Grubu'nda olduğu dönemde bazı NBA maçlarını yayınlamıştır. Futbol yayınları haricinde Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın maçlarını, Turkish Airlines Euroleague maçlarını, voleybolda ise Plaj Voleybolu Ligi'ni yayınlamaktadır.



NTV Spor 4 Şubat 2016 Perşembe Yayın Akışı

07:00 - 7 / 10
10:00 - SPOR HABERLERİ
10:05 - BELÇİKA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ
10:35 - EUROLEAGUE MAGAZİN
11:00 - SPOR HABERLERİ
11:05 - SPOR SERVİSİ
12:00 - SPOR HABERLERİ
12:15 - FIT STOP | KONUK: HÜSEYİN KARADAYI 
12:45 - ZUM
13:00 - SPOR HABERLERİ
13:05 - BAYERN MUNICH - BANVİT | EUROCUP 1. DEVRE
14:00 - SPOR HABERLERİ
14:05 - BAYERN MUNICH - BANVİT | EUROCUP 2. DEVRE
15:00 - SPOR HABERLERİ
15:30 - GARANTİ KOZA SOFYA OPEN | TENİS TURNUVASI | CANLI
17:00 - SPOR HABERLERİ
17:05 - DÜNYANIN SPORU
17:30 - FA CUP MAÇ ÖZETLERİ
18:00 - SPOR HABERLERİ
18:05 - SPOR MERKEZİ
19:00 - SPOR HABERLERİ
19:05 - SPOR MERKEZİ
20:00 - MAÇA DOĞRU | THY EUROLEAGUE
20:30 - DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ - KIZILYILDIZ | THY EUROLEAGUE | CANLI
22:30 - MAÇ TOPLANTISI


Ntv Spor'da yayınlanan Futbol Bir Aşk programını kim sunacak?
Konu Türkiye'de futbolun tarihi ve kültürü ise; onun adı akla gelebilecek ilk adres olmalı. Halit Kıvanç, bir futbol aşığı... Tam 60 yıldır futbol yazıyor, 50 yıldır anlatıyor ve 40 yıldır ekranlarda seyircisiyle buluşuyor... 

Dünya Kupası'nın öyküsünü onun sesinden dinlemeyen kuşak yok. Türkiye futbol tarihini onun gibi yazan da yok sanki! Belki onun kadar seyreden, onun kadar seven, onun kadar önemseyen de... 
Bu kitap bir masal kitabı aslında... Anılarla, öykülerle, kahramanlarla, perilerle dolu... Pele, Beckenbauer, Eusebio gibi dünya devleri de var, Cumhuriyet tarihi boyunca meşin yuvarlak peşinde koşan yüzlerce futbol emekçisi de... Sanki hepsi oturup planlamışlar ve bir kişiyi hayatlarının kesişme noktasına koymuşlar! Bazıları için bir belgesel bu yazılanlar; bazıları için biryaşamöyküsü, roman... Futbolu seviyorsanız, bu kitabı seveceksiniz. Sevmiyorsanız da seveceksiniz. Kimse böyle bir "tarihe" kayıtsız kalamaz çünkü! 

İletişim Yayınları bir aşkın, bir âşığın, bir oyunun kitabını gururla sunar: Futbol! Bir Aşk...



NTV SPOR CANLI YAYIN İZLE
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
NTV Spor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.