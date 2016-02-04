NTV Spor Canlı İzle - Yayın Akışı - Ntv Spor Ekranı

NTV Spor Yayın Akışı Bugün - NTV spor Programları İzle - Futbol yayınları yanında, NBA yayın haklarının Doğuş Yayın Grubu'nda olduğu dönemde bazı NBA maçlarını yayınlamıştır.Futbol yayınları dışında Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın maçlarını, Turkish Airlines Euroleague maçlarını, voleybolda ise Plaj Voleybolu Ligi'ni yayınlamaktadır.





Doğuş Grubu bünyesindeki spor kanalı. Kanal, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İspanya 1. Ligi'ni, İngiltere Federasyon Kupası'nı, Türkiye Milli Futbol Takımı'nın şampiyona eleme maçlarını yayınlamaktadır. NBA yayın haklarının Doğuş Yayın Grubu'nda olduğu dönemde bazı NBA maçlarını yayınlamıştır. Futbol yayınları haricinde Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın maçlarını, Turkish Airlines Euroleague maçlarını, voleybolda ise Plaj Voleybolu Ligi'ni yayınlamaktadır.





NTV Spor 4 Şubat 2016 Perşembe Yayın Akışı



07:00 - 7 / 10

10:00 - SPOR HABERLERİ

10:05 - BELÇİKA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

10:35 - EUROLEAGUE MAGAZİN

11:00 - SPOR HABERLERİ

11:05 - SPOR SERVİSİ

12:00 - SPOR HABERLERİ

12:15 - FIT STOP | KONUK: HÜSEYİN KARADAYI

12:45 - ZUM

13:00 - SPOR HABERLERİ

13:05 - BAYERN MUNICH - BANVİT | EUROCUP 1. DEVRE

14:00 - SPOR HABERLERİ

14:05 - BAYERN MUNICH - BANVİT | EUROCUP 2. DEVRE

15:00 - SPOR HABERLERİ

15:30 - GARANTİ KOZA SOFYA OPEN | TENİS TURNUVASI | CANLI

17:00 - SPOR HABERLERİ

17:05 - DÜNYANIN SPORU

17:30 - FA CUP MAÇ ÖZETLERİ

18:00 - SPOR HABERLERİ

18:05 - SPOR MERKEZİ

19:00 - SPOR HABERLERİ

19:05 - SPOR MERKEZİ

20:00 - MAÇA DOĞRU | THY EUROLEAGUE

20:30 - DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ - KIZILYILDIZ | THY EUROLEAGUE | CANLI

22:30 - MAÇ TOPLANTISI

Ntv Spor'da yayınlanan Futbol Bir Aşk programını kim sunacak?







Konu Türkiye'de futbolun tarihi ve kültürü ise; onun adı akla gelebilecek ilk adres olmalı. Halit Kıvanç, bir futbol aşığı... Tam 60 yıldır futbol yazıyor, 50 yıldır anlatıyor ve 40 yıldır ekranlarda seyircisiyle buluşuyor...



Dünya Kupası'nın öyküsünü onun sesinden dinlemeyen kuşak yok. Türkiye futbol tarihini onun gibi yazan da yok sanki! Belki onun kadar seyreden, onun kadar seven, onun kadar önemseyen de...



Bu kitap bir masal kitabı aslında... Anılarla, öykülerle, kahramanlarla, perilerle dolu... Pele, Beckenbauer, Eusebio gibi dünya devleri de var, Cumhuriyet tarihi boyunca meşin yuvarlak peşinde koşan yüzlerce futbol emekçisi de... Sanki hepsi oturup planlamışlar ve bir kişiyi hayatlarının kesişme noktasına koymuşlar! Bazıları için bir belgesel bu yazılanlar; bazıları için bir yaşam öyküsü, roman... Futbolu seviyorsanız, bu kitabı seveceksiniz. Sevmiyorsanız da seveceksiniz. Kimse böyle bir "tarihe" kayıtsız kalamaz çünkü!



İletişim Yayınları bir aşkın, bir âşığın, bir oyunun kitabını gururla sunar: Futbol! Bir Aşk...