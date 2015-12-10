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Ntv Canlı İzle - Ntv Donmadan İzle - Ntv Yayın Akışı Ntv Canlı Donmadan HD İzle - Türksat 4A NTV Frekans Ayarları

NTV ekranlarında canlı yayınlanan para piyasası, spor, siyaset gibi proğramlara internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz, Ntv canlı yayını ve Ntv yayın akışını haberimizin detayındaki linkten bulabilirsiniz..

Ntv Canlı İzle - Ntv Donmadan İzle - Ntv Yayın Akışı Ntv Canlı Donmadan HD İzle - Türksat 4A NTV Frekans Ayarları
 NTV ekranlarında canlı yayınlanan para piyasası, spor, siyaset gibi proğramlara internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz, Ntv canlı yayını ve Ntv yayın akışını haberimizin detayındaki linkten bulabilirsiniz..
 NTV, 1996 yılında Cavit Çağlar tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk haber kanalıdır. Ocak 1999'da Doğuş Yayın Grubu bünyesine katılarak yakaladığı başarı ile Türk medya endüstrisini değiştiren NTV, Türkiye'de tematik kanal dönemini başlattı. NTV, ulusal ve uluslararası haberler başta olmak üzere, ekonomi, kültür-sanat, yaşam ve spor konularına mebpersonelleri.net odaklanan programlar da yayınlamaktadır.

Sağlık, eğitim ve çevre gibi konularda yapmış olduğu yayınlar ve Yeşil Ekran gibi özel projeler, NTV'nin kurumsal kimliğinin önemli bir parçası olan sosyal sorumluluk bilincine yaklaşımının somut örnekleri arasında yer alıyor.


Yayın hayatı boyunca çeşitli kuruluşlar tarafından 700’den fazla ödüle layık görülmüştür. Merkezi İstanbul'da bulunan NTV, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Brüksel temsilcilikleri, yurdun ve dünyanın dört bir yanındaki muhabirleri, Reuters, ENEX, APTN, BBC gibi dünyanın önde gelen haber kuruluşları ve çeşitli haber ajansları aracılığıyla gündemi takip ediyor. 23 Mart 2013'den itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.

Türksat 4A NTV Frekans Ayarları

Uydu Adı: Türksat 4A 
Lokasyon: 42 ⁰ Doğu 
Alış Frekansı: 12.015 MHz 
Polarizasyon: Yatay (H) 
Sembol Hızı: 27.500 Ksym/s 
FEC değeri: 5/6

NTV Yayın Akışı İçin Tıklayınız

NTV, ayrıca 2004'den beri Avrupa'daki Türklere yönelik de yayın yapmaktadır. Eski ismi NTV Int olan kanal ismini NTV Avrupa olarak değiştirmiştir. NTV ile birlikte 23 Mart 2013'te 16:9 geniş ekran yayına geçmiştir.


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