Norm Fazlası öğretmenlerin Resen Atamaları - MEB Norm Fazlası Öğretmenlerin Atamaları Sonuçları -TR FUTBOL ANALİZ

İlçe emrinde ihtiyaç ve eğitim kurumlarında norm kadro fazlası bulunan öğretmenlerin aynı ilçedeki öğretmen ihtiyaçlarına göre atanmasıdır, En son atamas yapılan Meb norm fazlası olan atamaları devlet açıkladı mı? Norm Fazlası öğretmenlerin Resen Atama - MEB Norm Fazlası Öğretmenlerin Atamaları Sonuçları -TR FUTBOL ANALİZ farklı ile haber detayımızda öğrenebilirsiniz
Norm fazlası atama, eğitim kurumunda ve ilçe emrinde ihtiyaç (norm kadro) fazlası pozisyonda bulunan öğretmenlerin, aynı ilçe içerisindeki alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanmalarıdır.MEB norm fazlası öğretmenlerin atamaları sonuçları açıklandı mı? Norm kadro fazlası öğretmen atama sonuçlarını duyuran il milli eğitim müdürlükleri haberimizde...
Norm KADRO fazlası atama, eğitim kurumunda ve ilçe emrinde ihtiyaç (norm kadro) fazlası pozisyonda bulunan öğretmenlerin, aynı ilçe içerisindeki alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanmalarını tanımlar.
Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin atama duyurusunu yayınlayan iller haberimizdegüncellenecektir. Duyuruyu yayınlayan il Milli Eğitim Müdürlükleri aşağıda listelenmiştir. Duyurular yayımlandıkça haberimizde güncellenecektir.
İhtiyaç Fazlası Öğretmenlerin Atama Sonuçlarını duyuran il milli eğitim müdürlükleri:
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KONYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MALATYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MANİSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HATAY İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAMSUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADANA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANTALYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ
BAŞVURU VE ATAMALARA İLİŞKİN TAKVİM
1. AŞAMA: Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlan ile başvuru ve atama kriterlerinin duyurulması, Tebliğ/Tebellüğ
11 Eylül - 18 Eylül 2015 saat 12.00'ye kadar
Başvuru
11 - 18 Eylül 2015 saat 12.00'ye kadar
Eğitim Kurumu Müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen "Başvuru Formlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi.
18 Eylül 2015 mesai saati bitimine kadar
Atama
30 Eylül 2015'ten sonra
(MEBBİS’ te oluşacak aksaklıklar nedeniyle bu tarihte değişiklik yapılabilecektir.)
Göreve Başlama
7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edildikten itibaren en geç 15 gün içerisinde
2.AŞAMA: Eğitim kurumunda ve ilçe emrinde ihtiyaç (norm kadro) fazlası pozisyonda bulunan öğretmenlerin il genelindeki alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanmaları.
BAŞVURU VE ATAMALARA İLİŞKİN TAKVİM
1. Aşamada atama yapılamayan öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlan ile başvuru ve atama kriterlerinin duyurulması, Tebliğ/Tebellüğ
02 Ekim - 09 Ekim 2015 mesai saati bitimine kadar
Başvuru
05 - 09 Ekim 2015 mesai saati bitimine kadar
Eğitim Kurumu Müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen "Başvuru Formları"nın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi.
12 Ekim 2015 saat 12.00'ye kadar
Atama
15 Ekim 2015'ten sonra
(MEBBİS’ te oluşacak aksaklıklar nedeniyle bu tarihte değişiklik yapılabilecektir.)
Göreve Başlama
7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edildikten itibaren en geç 15 gün içerisinde
3.AŞAMA: MEB. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/5 Maddesine göre;
Atama
19 Ekim 2015'ten sonra
(MEBBİS’ te oluşacak aksaklıklar nedeniyle bu tarihte değişiklik yapılabilecektir.)
Göreve Başlama
7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edildikten itibaren en geç 15 gün içerisinde