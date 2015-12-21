Norm Fazlası öğretmenlerin Resen Atamaları - MEB Norm Fazlası Öğretmenlerin Atamaları Sonuçları -TR FUTBOL ANALİZ





Norm fazlası atama, eğitim kurumunda ve ilçe emrinde ihtiyaç (norm kadro) fazlası pozisyonda bulunan öğretmenlerin, aynı ilçe içerisindeki alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanmalarıdır . MEB norm fazlası öğretmenlerin atamaları sonuçları açıklandı mı? Norm kadro fazlası öğretmen atama sonuçlarını duyuran il milli eğitim müdürlükleri haber imizde...

Norm KADRO fazlası atama, eğitim kurumunda ve ilçe emrinde ihtiyaç (norm kadro) fazlası pozisyonda bulunan öğretmenlerin, aynı ilçe içerisindeki alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanmalarını tanımlar.





Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin atama duyurusunu yayınlayan iller haberimizde güncel lenecektir. Duyuruyu yayınlayan il Milli Eğitim Müdürlükleri aşağıda listelenmiştir. Duyurular yayımlandıkça haberimizde güncellenecektir.





İhtiyaç Fazlası Öğretmenlerin Atama Sonuçlarını duyuran il milli eğitim müdürlükleri:



KONYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIİL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ MALATYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIİL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ MANİSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIİL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIİL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HATAY İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ

SAMSUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIİL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ

ADANA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIİL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANTALYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TIKLAYINIZ









BAŞVURU VE ATAMALARA İLİŞKİN TAKVİM





1. AŞAMA : Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlan ile başvuru ve atama kriterlerinin duyurulması, Tebliğ/Tebellüğ





11 Eylül - 18 Eylül 2015 saat 12.00'ye kadar





Başvuru





11 - 18 Eylül 2015 saat 12.00'ye kadar





Eğitim Kurumu Müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen "Başvuru Formlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi.





18 Eylül 2015 mesai saati bitimine kadar





Atama





30 Eylül 2015'ten sonra





(MEBBİS’ te oluşacak aksaklıklar nedeniyle bu tarihte değişiklik yapılabilecektir.)





Göreve Başlama





7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edildikten itibaren en geç 15 gün içerisinde





2.AŞAMA: Eğitim kurumunda ve ilçe emrinde ihtiyaç (norm kadro) fazlası pozisyonda bulunan öğretmenlerin il genelindeki alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanmaları.





BAŞVURU VE ATAMALARA İLİŞKİN TAKVİM





1. Aşamada atama yapılamayan öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlan ile başvuru ve atama kriterlerinin duyurulması, Tebliğ/Tebellüğ





02 Ekim - 09 Ekim 2015 mesai saati bitimine kadar





Başvuru





05 - 09 Ekim 2015 mesai saati bitimine kadar





Eğitim Kurumu Müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen "Başvuru Formları"nın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi.





12 Ekim 2015 saat 12.00'ye kadar





Atama





15 Ekim 2015'ten sonra





(MEBBİS’ te oluşacak aksaklıklar nedeniyle bu tarihte değişiklik yapılabilecektir.)





Göreve Başlama





7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edildikten itibaren en geç 15 gün içerisinde





3.AŞAMA: MEB. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/5 Maddesine göre;





Atama





19 Ekim 2015'ten sonra





(MEBBİS’ te oluşacak aksaklıklar nedeniyle bu tarihte değişiklik yapılabilecektir.)





Göreve Başlama



