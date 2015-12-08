Nokia C1’den işletim sisteminde değişiklik

Bu yeni bir bilgi değil ancak sızdırılan fotoğraflara göre C1 ilk defa hem Android hem de Windows işletim sistemine sahip olan Nokia telefonu olacak. C1'in bir modeli Android'e, diğer modeli ise Windows'a sahip olacak ve böylece telefonu almak isteyenler işletim sistemi dolayısıyla arada kalmayacak.

C1'in şimdilik sızdırılan özellikleri sadece bunlar. 2016 senesine giriş yapmamızla birlikte tanıtılması beklenen telefonlar uzun bir aradan sonra üzerinde Nokia logosu göreceğimiz ilk telefonlar olacaklar ve bu telefonların piyasaya çıkmasıyla birlikte eminim ki ülkemizde Nokia'yı tercih edeceklerin sayısı bir anda artacak (buna ben de dahilim).