Nokia C1’den işletim sisteminde değişiklik

Telefon piyasasında akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla birlikte telefonlar dayanıksızlaştı ve her zamankinden çok daha narin bir hal aldı. Durum böyle olunca tüm gözler, ürettiği telefonlarla sağlamlığın adını koyan Nokia'yı arar oldu. Nokia akıllı telefonların yükselmesiyle birlikte Microsoft ile oldukça talihsiz bir anlaşma yaptı ve 2016 senesine kadar sadece iki markanın ürettiği Lumia serisini üreteceğini belirtti. Bu süre içerisinde kaydadeğer bir yükseliş yakalamayan Lumia serisi ve anlaşmanın bitişe yaklaşmasıyla birlikte Nokia, piyasaya dönüş telefonlarından birisi olan C1'in geleceğini açıklamıştı.
Telefon piyasasında akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla birlikte telefonlar dayanıksızlaştı ve her zamankinden çok daha narin bir hal aldı. Durum böyle olunca tüm gözler, ürettiği telefonlarla sağlamlığın adını koyan Nokia'yı arar oldu. Nokia akıllı telefonların yükselmesiyle birlikte Microsoft ile oldukça talihsiz bir anlaşma yaptı ve 2016 senesine kadar sadece iki markanın ürettiği Lumia serisini üreteceğini belirtti. Bu süre içerisinde kaydadeğer bir yükseliş yakalamayan Lumia serisi ve anlaşmanın bitişe yaklaşmasıyla birlikte Nokia, piyasaya dönüş telefonlarından birisi olan C1'in geleceğini açıklamıştı.