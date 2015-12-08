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Nokia C1’den işletim sisteminde değişiklik

Windows ile anlaşma yapan firma 2016 yılına kadar telefon sektöründen çekilmişti. Yeni yıla C1 adlı telefonu ile başlangıç yapacak telefonun içeriği ile ilk sızdırılan bilgelerden biride hem Windows hem de Android işletim sistemi kullanacağı belirtiyor.

Nokia C1’den işletim sisteminde değişiklik
Windows ile anlaşma yapan firma 2016 yılına kadar telefon sektöründen çekilmişti. Yeni yıla C1 adlı telefonu ile başlangıç yapacak telefonun içeriği ile ilk sızdırılan bilgelerden biride hem Windows hem de Android işletim sistemi kullanacağı belirtiyor.

 Telefon piyasasında akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla birlikte telefonlar dayanıksızlaştı ve her zamankinden çok daha narin bir hal aldı. Durum böyle olunca tüm gözler, ürettiği telefonlarla sağlamlığın adını koyan Nokia'yı arar oldu. Nokia akıllı telefonların yükselmesiyle birlikte Microsoft ile oldukça talihsiz bir anlaşma yaptı ve 2016 senesine kadar sadece iki markanın ürettiği Lumia serisini üreteceğini belirtti. Bu süre içerisinde kaydadeğer bir yükseliş yakalamayan Lumia serisi ve anlaşmanın bitişe yaklaşmasıyla birlikte Nokia, piyasaya dönüş telefonlarından birisi olan C1'in geleceğini açıklamıştı.
Bu yeni bir bilgi değil ancak sızdırılan fotoğraflara göre C1 ilk defa hem Android hem de Windows işletim sistemine sahip olan Nokia telefonu olacak. C1'in bir modeli Android'e, diğer modeli ise Windows'a sahip olacak ve böylece telefonu almak isteyenler işletim sistemi dolayısıyla arada kalmayacak.



C1'in şimdilik sızdırılan özellikleri sadece bunlar. 2016 senesine giriş yapmamızla birlikte tanıtılması beklenen telefonlar uzun bir aradan sonra üzerinde Nokia logosu göreceğimiz ilk telefonlar olacaklar ve bu telefonların piyasaya çıkmasıyla birlikte eminim ki ülkemizde Nokia'yı tercih edeceklerin sayısı bir anda artacak (buna ben de dahilim).

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WindowsNokiaC1
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