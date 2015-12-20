Niran Ünsal İsmi bile yetti Rezervasyon yaptıran yaptırana

Başını örttükten sonra sanat dünyasında bazı polemiklere neden olan Niran Ünsal, yılbaşı gecesinde Bodrum'daki 5 yıldızlı bir otelde sahneye çıkacak.

"BAŞI AÇIK MI KAPALI MI OLACAK BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Sahneye başı açık mı kapalı mı çıkacağı belli olmayan Ünsal'ı yılbaşında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten otelin halkla ilişkiler birimi, "Bizler ve konuklarımız Niran Ünsal'ın kıyafeti ile değil sesi ve sanatı ile ilgileniyoruz. Yılbaşı gecesinde tabi ki alkol tüketimi olacak. Bu konuda Niran hanımın bize karşı bir isteği veya tepkisi olmadı. Ayrıca başı açık mı kapalı mı çıkacak ne bizi ne de konuklarımızı ilgilendiriyor. Bizler onu olduğu gibi kabul ediyor ve seviyoruz" diye açıklama yaptı.

Niran Ünsal'ı yaklaşık 120 kişinin izleyeceği belirtildi.