Nihat Doğan çok konuşulan ve tepki çeken sözlerinin arkasında durdu

Ünlü türkücü Nihat Doğan, Twitter üzerinden zaman zaman yaptığı politik yorumları sonrası bir dönem sessizliğe bürünmüştü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Nihat Doğan yaklaşık 10 aydır suskunluğunu koruyor, kimseyle polemiğe girmiyor, siyasi tartışmalardan olabildiğince uzak duruyor, röportaj vermiyordu.

Ünlü türkücü, 10 ay sonra Sabah gazetesine konuştu, özetle sözlerimin arkasındayım dedi ve ekledi "Net ifade etmişim, mini etek giyen taciz edilir."

"VATAN HAİNLERİNE TAHAMMÜL ETTİLER, BANA EDEMEDİLER"

İşte Nihat Doğan'ın röportajından bazı bölümler:

Bu ülkede bir sürü din düşmanı, vatan haini ve milli irade düşmanı sanatçı var; hepsine tahammül ettiler de, bir Anadolu çocuğuna tahammül edemediler. Attığı bir tweet, Türkiye'yi yerinden oynatacak kadar önemsenen bir adam; o önemsenmeyi medyadan değil, halkın kalbinden almıştır.

"PİŞMAN DEĞİLİM: MİNİ ETEKLE DIŞARI ÇIKARSAN TACİZ EDİLİRSİN"

Zerre-i miskal kadar pişman değilim. 'Ben sokağa mini etekle çıkacağım' diyen birine; 'Bacım, sokağa mini etekle çıkarsan, dışarısı sapık dolu, seni taciz ederler' demişim. Bunda ne var? Bunu almışlar; tacizi, tecavüz yapmışlar, montajlamışlar ve rahmetli bir kızın üzerine yaftalamışlar. Yahu, rahmetli kız mini etek mi giyiyordu? O rahmetli kızla ilgili ilk tweet'i atan benim, 'İdam geri gelsin' dedim; yazdıklarım hâlâ duruyor.

"SEDA SAYAN'A MİNİ ETEK GİYDİRMEDİM"

Cümle yoruma açık bir durumda değil, gayet net ifade etmişim. 'Sokakta mini giyersen taciz ederler' diyorum. Seda Sayan ile magazinsel bir birlikteliğim olmuştu. O zamanlar toplumsal meselelere karşı bu kadar duyarlı değildim ve en çok parayı o dönem kazandım. Sayan'la birlikteyken mini eteklerini kesmiştim. Sayan'la birlikte olduğum zaman bütün mini eteklerini kesmiştim. Ben giydirmem kardeşim, giydiren giydirsin."