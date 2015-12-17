Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu evlenecekler mi? Neslihan Atagül'e sevgilisi Kadir Doğulu'dan Romantik bir sürpriz geldi

Kara Sevda dizisinin güzel başrol oyuncusu Neslihan Atagül sevgilisi Kadir Doğulu’ya romantik bir şekilde günaydın mesajı verdi. Daha sonra ise güzel oyuncu bu mesajı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, güne Neslihan Atagül'ün sürpriziyle başladı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Kadir Doğulu, uyandığında sabah aynaya rujla yazılmış "Günaydın" notuyla karşılaştı. Doğulu da o notu, Instagram hesabından "sana da Günaydın yarim" notuyla paylaştı.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Henüz 8 yaşındayken oyuncu olmayı kafasına koymuş. 13 yaşına geldiğinde Neşe Erberk‘in sahibi olduğu Erberk Ajans’ın numarasını bulup adresini almış ve annesiyle gidip kaydını yaptırmış. Bir ay sonra da bir reklam filminde oynamış.

Yeditepe Üniversitesi‘nde tiyatro bölümünde okumaktadır.

2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile oyunculuk dünyasına adım attı.

2006 yılında ilk uzun metrajlı filmi ‘İlk Aşk’ da Vahide Gördüm, Çetin Tekindor ile birlikte oynadı. Bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.

18 Kasım 2011 tarihinde atv’de yayına başlayan, Mahsun Kırmızıgül‘ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan “Hayat Devam Ediyor” adı dizide Neslihan Atagül; Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu gibi ustalarla oynamıştır.

2012 yılında Yeşim Ustaoğlu‘nun yazıp, yönettiği, başrollerinde Neslihan Atagül, Özcan Deniz, Nihal Yalçın ve Barış Hacıhan‘ın yer aldığı ve otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan “Araf” filminde, genç oyuncu Neslihan Atagül performansıyla göz doldurdu.

Neslihan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa‘nın aynı adlı romanından uyarlanan başrolerini Kadir Doğulu, Yunus Emre Yıldırımer ile paylaştığı televizyon dizisinde oynadı.

Ödülleri:

2013 – 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 – 25. Tokyo Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 – Altın Koza Film Festivali Türkân Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 – Moskova 2morrow Film Festivali Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu Ödülü (Araf)

2007 – Altın Koza Film Festivali Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (İlk Aşk)

Filmleri :

2013 – Fatih-Harbiye

2011-2012 – Hayat Devam Ediyor

2012 – Araf

2011 – Kalbim Seni Seçti

2011 – Canım Babam

2006 – İlk Aşk

2006-2010 – Yaprak Dökümü

KADİR DOĞULU KİMDİR?

19 Nisan 1982 tarihinde Mersin‘de beş çocuklu bir ailenin 2 numara oğlu olarak doğmuştur. Asıl adı Abdulkadir Doğulu’dur. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. Abisi Kadir Doğulu‘nun bir menajerlik şirketi var. İmaj danışmanlığı da yapan abisi; Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imajlarını baştan aşağıya tasarladı. Kadir Doğulu, ortaokul ve lise yılları çalışarak geçti.

2000 yılında İstanbul‘a ağabeyinin yanına geldi. Önce Beyoğlu Frape’de işe girdi. Ardından Refika’da çalıştı. Cafe City ve Buz’da garsonluk yaptı. Salomanje’de cumartesi pazar günleri mutfakta ekmek pişirip kahvaltıları hazırladı. Biriktirdiği paralarla Barcelona ve Roma‘daki kafeleri ve restoranları inceledi. Oradaki yemekleri tattı. Türkiye dönüşü House Cafe’de işe girdi. İki sene işletmecilik yaptı.

O dönemde abisi aracılığıyla Hande Yener‘le tanıştı. Kısa bir süre sonra bu tanışıklık aşka dönüştü.

Şarkıcı Hande Yener ile ortak olarak Ortaköy’de The House Cafe’de işletme müdürlüğü yapmıştır. Aynı zamanda Harbiye’deki Piyasa isimli gece kulübünü işletti.

Okan Üniversitesi gastronomi bölümünde okudu.

2010 yılında “Küçük Sırlar” dizisi ile oyunculuğa başladı. 2011 yılında Gani Müjde‘nin senaryosunu yazdığı “Pis Yedili” adlı dizide oynadı. 2013 yılında Peyami Safa‘nın aynı adlı romanından uyarlanan “Fatih-Harbiye” adlı dizide Neslihan Atagül, Yunus Emre Yıldırımer ile birlikte başrol oynadı.

2014 yılının Şubat ayında Kanal D ekranlarında başlayan, “Star Işığı X Factor” adlı 2 milyon TL büyük ödüllü şarkı yarışmasında Ziynet Sali, Emre Aydın, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan Jüri üyeliği yapmaktadır. Yarışmanın sunuculuğunu ise Kadir Doğulu yapıyor.

Koyu Fenerbahçeli olan Kadir Doğulu, tiyatroya gitmek, spor yapmak

Filmleri ve Dizileri :

2013 – Fatih-Harbiye

2013 – Bir Hikayem Var ( sinema)

2011 – 2012 – Pis Yedili

2010 – 2011 – Küçük Sırlar