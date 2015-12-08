Nerede Olduğu Bir Türlü Bulunamayan 1 Kuruşlar Sonunda Ortaya Çıktı

"Piyasada 1 kuruş madeni paranın neden bulunamadığı" sorusuna Merkez Bankası'ndan yanıt geldi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 1 kuruşun metal değerinin parasal değerinden fazla olması nedeniyle toplatılıp eritildi iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Bakır fiyatları çok düştü. Değeri artık kurtarıyor. 1 kuruşlarda arz var ancak talep bulunmuyor. Yokluk problemi değil. Bizim şubelerimizde yeteri kadar var. Esnaf talep ederse vermeye hazırız" diye konuştu.