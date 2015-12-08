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Nerede Olduğu Bir Türlü Bulunamayan 1 Kuruşlar Sonunda Ortaya Çıktı

Uzun süredir haber programlarını meşgul eden ''nerede bu 1 Kuruşlar'' sorusunun yanıtını Erdem Başçı yanıt verdi, Erdem Başçı kuruşların kendilerinde olduğunu ve isteyene verebileceklerini belirtti

Nerede Olduğu Bir Türlü Bulunamayan 1 Kuruşlar Sonunda Ortaya Çıktı
 Uzun süredir haber programlarını meşgul eden ''nerede bu 1 Kuruşlar'' sorusunun yanıtını Erdem Başçı yanıt verdi, Erdem Başçı kuruşların kendilerinde olduğunu ve isteyene verebileceklerini belirtti
"Piyasada 1 kuruş madeni paranın neden bulunamadığı" sorusuna Merkez Bankası'ndan yanıt geldi. 

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 1 kuruşun metal değerinin parasal değerinden fazla olması nedeniyle toplatılıp eritildi iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Bakır fiyatları çok düştü. Değeri artık kurtarıyor. 1 kuruşlarda arz var ancak talep bulunmuyor. Yokluk problemi değil. Bizim şubelerimizde yeteri kadar var. Esnaf talep ederse vermeye hazırız" diye konuştu.
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KuruşErdem Başçı
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