Necat Gülseven Kimdir? - Ebru Yaşar Kiminle Evlendi? Ebru Yaşar Hakkında Son Haberler

Fantezi müziğin öncülerinden Ebru Yaşar hayatını Necat Gülseven Kimdir? Necat Gülseven ve Ebru Yaşar mükemmel bir düğün yaptı. Düğünden tüm ayrıntılar..
Ebru Yaşar, bir süredir beraberlik yaşadığı iş adamı Necat Gülseven ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. Sevgililer, bu özel gün için Marmaris Bozburun Adası’ndaki butik bir oteli kapattı.Şarkıcı Ebru Yaşar, bu akşam evleniyor. Yaşar, bir süredir beraber olduğu iş adamı Necat Gülseven ile yaşamını birleştiriyor.
25 kişilik özel davetli topluluğunun katıldığı gecede Ebru Yaşar, Gülşah Saraçoğlu imzalı gelinliğiyle adeta göz kamaştırdı. Marmaris Belediyesi tarafından kıyılan nikâhta çiftin şahitliğini İrfan Karataş, Remzi Özdemir, Resul Zor ve Ruşen Gültekin yaptı. İş adamı Necat Gülseven eşine düğün hediyesi olarak altı karatlık tek taş yüzük taktı. Havai fişek gösterileri eşliğinde ilk danslarını eden çift, balayı için başta Yunan Adaları olmak üzere Ege sahillerini tercih etti.
1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. İkinci klip "Vurulur Düşlerim" şarkısına çekildi. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı. Albüm aynı sene 1 milyon barajını geçerek yılın en çok satan albümü oldu. O zamanlar adı yoğun bir şekilde İbrahim Tatlıses'le anıldı ama iki sanatçı da bu tür yorumları kesinlikle reddettiler ve çok samimi arkadaş olduklarını açıkladılar. 4 sene sonra yani 2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu. 27 Ekim 2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır. Yeni albümüyle kendinden söz ettiren Ebru Yaşar "Seviyorum Seni" albümünün ikinci klibini hareketli "Eğer" parçasının yeni versiyonuna çekti. Son Olarak Sinan Akçıl imzalı "Kararsızım" adlı şarkıya klip çeken Ebru Yaşar yeni albüm hazırlıklarına da başladı. 24 Haziran 2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı. Üç dilde (Türkçe, Kürtçe ve Arapça) yorumladığı çıkış şarkısı "Delidir", üç gün içerisinde elektronik ortamda 57.000 kişi tarafından dinlendi ve izlendi.2012 yılının Haziran ayında kariyerindeki ilk single çalışması olan "Ağlayamıyorum"u yayınladı.2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır.