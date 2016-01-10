Necat Gülseven Kimdir? - Ebru Yaşar Kiminle Evlendi? Ebru Yaşar Hakkında Son Haberler

Fantezi müziğin öncülerinden Ebru Yaşar hayatını Necat Gülseven Kimdir? Necat Gülseven ve Ebru Yaşar mükemmel bir düğün yaptı. Düğünden tüm ayrıntılar..



Ebru Yaşar, bir süredir beraberlik yaşadığı iş adamı Necat Gülseven ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. Sevgililer, bu özel gün için Marmaris Bozburun Adası’ndaki butik bir oteli kapattı.Şarkıcı Ebru Yaşar, bu akşam evleniyor. Yaşar, bir süredir beraber olduğu iş adamı Necat Gülseven ile yaşamını birleştiriyor.





25 kişilik özel davetli topluluğunun katıldığı gecede Ebru Yaşar, Gülşah Saraçoğlu imzalı gelinliğiyle adeta göz kamaştırdı. Marmaris Belediyesi tarafından kıyılan nikâhta çiftin şahitliğini İrfan Karataş, Remzi Özdemir, Resul Zor ve Ruşen Gültekin yaptı. İş adamı Necat Gülseven eşine düğün hediyesi olarak altı karatlık tek taş yüzük taktı. Havai fişek gösterileri eşliğinde ilk danslarını eden çift, balayı için başta Yunan Adaları olmak üzere Ege sahillerini tercih etti.