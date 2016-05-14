Nazilli İlçesinde Spor Bayramı Kutlamaları Başladı

Nazilli Belediyesi tarafından ilki düzenlenen 19 Mayıs spor Şenliği’nin açılışı Genç Öğrencilerin coşkulu katılımıyla Sümerpark Rıdvan Dilmen Spor Tesislerinde düzenlenen törenle yapıldı.

Projesini Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından hazırlanan 23 Nisan Spor Şenliklerinden sonra şimdi de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şenliği düzenlendi. 13 Mayıs Cuma günü açılış seremonisi ile başlayan 19 Mayıs Spor şenlikleri Sümerpark Rıdvan Dilmen Spor Tesislerinde 12 liseden toplamda 500 genç öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Haydi, Gençler Spora Sloganı ile Nazilli Belediyesi ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen 19 Mayıs Spor Şenliği’nin açılışını Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık yaptı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Şeref çağrısının ardından bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık “Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim’ diyen Mustafa Kemal Atatürk spora ve sporcuya verdiği önemi her yönü ile göstermiştir. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete bu günün çocukları ve gençleri sahip çıkacaktır. Bizde çocuklarımız ve gençlerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber Spor Şenlikleri yapmaya karar verdik. Gençlerimize sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesi ile spor yapmasını özendirmeliyiz. Amacımız ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi sporcu disipliniyle yetişmiş nesillere bırakmak. Siz gençlerin bizzat sporun içinde kalarak zararlı alışkanlıklardan uzak durmaların sağlamak, doğru davranış alışkanlıkları kazandırmak, iyi vatandaş iyi birey ve sağlıklı bir vücut yapısına sahip olan iyi bir sporcu olarak yetiştirmektir. Hepiniz çok değerlisiniz ve bizlerin Nazilli’nin gururusunuz. Siz gençlerden tek dileğim Atalarımızın yadigârı bu vatanı sevin bu vatana sahip çıkın. Bu vatanı koruyun” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın konuşmasının ardından 18 Mayıs’a kadar devam edecek olan 19 Mayıs Spor Şenliğinin ilk müsabakası Nazilli Fen Lisesi ile Nazilli Menderes Anadolu Lisesi’ arasında oynanan voleybol maçı ile başladı.

