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Nabi Avcı Görevi Yerini Terk Eden Öğretmenler Hakkında Açıklama Yaptı

Güneydoğu'da terör nedeni ile görev yerlerini terk eden öğretmenlerin ne zaman geri döneceği hakkında Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı açıklamalarda bulundu

Nabi Avcı Görevi Yerini Terk Eden Öğretmenler Hakkında Açıklama Yaptı
 Güneydoğu'da terör nedeni ile görev yerlerini terk eden öğretmenlerin ne zaman geri döneceği hakkında Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı açıklamalarda bulundu
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerde eğitim öğretim ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Avcı, "Güneydoğu'da ortam normale döndüğü zaman öğretmenlerimiz geri dönecekler. Öğrenciler için ise kaybolan günlerin telafisi için sömestr ve tatil günleri telafi eğitimleri yapılacak" dedi.
SÖMESTR TATİLİYLE İLGİLİ KONUŞTU 
Milli Eğitim Bakanı Avcı, sömestr tatilinin 30 güne çıkarılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtladı. Bakan Avcı, sömestr tatilinin 30 güne çıkarılacağına yönelik bir çalışma yapmadıklarını dile getirdi. Bugün Posta gazetesi kaynaklı 15 gün olan yarıyıl tatilinin 30 güne çıkarılacağına yönelik haberler yer almıştı.
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