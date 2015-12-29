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Müzik dünyası şokta Lemmy Kilmister hayatını kaybetti

Metal müziğinin en çok sevilen isimlerinden Lemmy Kilmister 70 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı

Müzik dünyası şokta Lemmy Kilmister hayatını kaybetti
 Metal müziğinin en çok sevilen isimlerinden Lemmy Kilmister 70 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı 
Müzik dünyasının acı kaybı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lemmy Kilmister 70 yaşında hayatını kaybetti.
İngiliz heavy metal grubu Motörhead'in kurucusu bas gitarist, solist ve besteci Lemmy Kilmister (gerçek adı Ian Fraser Kilmister), 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Motörhead grubu adına açıklama yapan temsilci Andrew Goodfriend, yaklaşık 2 yıldır tedavi gören Kilmister'ın ABD'nin Los Angeles kentinde, kanser nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.


'Lemmy' ismiyle tanınan Kilmister, 1970'lerde Hawkwind grubuyla başladığı müzik hayatına 1975'te kurduğu ünlü Motörhead grubuyla devam etmiş, 'Ace of Spades' gibi klasikleşen eserlere imza atmıştı.



Sıradışı tarzı ile heavy metal müziğin gelişmesine katkı sağlayan Kilmister, Motörhead grubu altında 24 albüm çıkardı. 2010'da çıkmış olan 'Lemmy the Movie' filminde kendisi anlatılmaktadır.




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