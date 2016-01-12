Mutlu Sonsuz Klibi izle - Delibal Filmi Şarkısı Çağatay Ulusoy

Yakında vizyona girecek olan Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’lu ‘Delibal’ filmi merakla bekleniyor.25 Aralık'ta vizyona girecek filmin fragmanından sonra Çağatay Ulusoy'un seslendirdiği sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Sezen Aksu ve Ozan Bayraşa’ya ait olan “Mutlu Sonsuz” şarkısının klibi yayınlandı. Delibal filmi şarkısı Çağatay Ulusoy Mutlu Sonsuz klibi ve şarkı sözlerihaberimizde...





Filmin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy tarafından söylenen şarkıya çekilen ve filmden aşk sahnelerinin de kullanıldığı klip, önceki gün yayınlandı.





Çağatay Ulusoy’un başrolü Leyla Lydia Tuğutlu ile paylaştığı “Delibal”, 25 Aralık’ta vizyona girecek.





Delibal için özel olarak yazılan, sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Sezen Aksu ve Ozan Bayraşa’ya ait olan “Mutlu Sonsuz” şarkısı klip çekildi.





Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Sezen Aksu’nun bu filme özel yazdığı ´Mutlu Sonsuz´ şarkısını seslendirdi. Genç oyuncu Çağatay Ulusoy, filmin birçok sahnesinde rol gereği davul çaldı, ayrıca sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Sezen Aksu ve Ozan Bayraşa’ya ait ´Mutlu Sonsuz´ şarkısını seslendirdi.





Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’lu ‘Delibal’ filminde Barış ve Füsun'un masalları aratmayan büyüleyici aşk hikayesi anlatılıyor.





Romantik, Dram türünde ki ‘Delibal’ filminin yönetmenliğini Ali Bilgin yaparken oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’ya Hüseyin Avni Danyal, Laçin Ceylan, Mustafa Avkıran, Nazan Kesal ve Toprak Sağlam gibi isimler rol alıyor.



Sezen Aksu - Mutlu Sonsuz Şarkı Sözleri ;

Uyu aşkım koynumda Kaygısız mışıl mışıl Bana emanet gülyüzünde gülümseyen huzu Hani gitmiş ya İkimiz birden Ama bitmiştik ya harbiden Yine bastırırsa kapkara bulutlar Aniden. Ne olur bu evden kimse gitmesin Bu hikayede hiç kimse kimseyi terketmesin Mutlu son olmasın mutlu sonsuz olsun Dualarım örtsün bizi hasret üşütmesin Ah ölüm yalan...Ayrılık aman... Eğer incitirse bedenini ödesin bu adam