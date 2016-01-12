Mutlu Sonsuz Klibi izle - Delibal Filmi Şarkısı Çağatay Ulusoy
Mutlu Sonsuz Klibi izle - Delibal Filmi Şarkısı Çağatay Ulusoy'un başrollerde olduğu film heyecanla bekleniyor, Türkiye'de 25 Aralık 2015 tarihinde sinemada vizyona giren filmin özellikle müziği çok beğenilmişti
12 Ocak 2016 Salı 16:43
Yakında vizyona girecek olan Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’lu ‘Delibal’ filmi merakla bekleniyor.25 Aralık'ta vizyona girecek filmin fragmanından sonra Çağatay Ulusoy'un seslendirdiği sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Sezen Aksu ve Ozan Bayraşa’ya ait olan “Mutlu Sonsuz” şarkısının klibi yayınlandı. Delibal filmi şarkısı Çağatay Ulusoy Mutlu Sonsuz klibi ve şarkı sözlerihaberimizde...
Filmin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy tarafından söylenen şarkıya çekilen ve filmden aşk sahnelerinin de kullanıldığı klip, önceki gün yayınlandı.
Delibal için özel olarak yazılan, sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Sezen Aksu ve Ozan Bayraşa’ya ait olan “Mutlu Sonsuz” şarkısı klip çekildi.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Sezen Aksu’nun bu filme özel yazdığı ´Mutlu Sonsuz´ şarkısını seslendirdi. Genç oyuncu Çağatay Ulusoy, filmin birçok sahnesinde rol gereği davul çaldı, ayrıca sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Sezen Aksu ve Ozan Bayraşa’ya ait ´Mutlu Sonsuz´ şarkısını seslendirdi.
Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’lu ‘Delibal’ filminde Barış ve Füsun'un masalları aratmayan büyüleyici aşk hikayesi anlatılıyor.
Romantik, Dram türünde ki ‘Delibal’ filminin yönetmenliğini Ali Bilgin yaparken oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’ya Hüseyin Avni Danyal, Laçin Ceylan, Mustafa Avkıran, Nazan Kesal ve Toprak Sağlam gibi isimler rol alıyor.
Sezen Aksu - Mutlu Sonsuz Şarkı Sözleri ;
Uyu aşkım koynumda
Kaygısız mışıl mışılBana emanet gülyüzünde gülümseyen huzuHani gitmiş ya İkimiz birdenAma bitmiştik ya harbidenYine bastırırsa kapkara bulutlar Aniden.Ne olur bu evden kimse gitmesinBu hikayede hiç kimse kimseyi terketmesin
Mutlu son olmasın mutlu sonsuz olsun
Dualarım örtsün bizi hasret üşütmesinAh ölüm yalan...Ayrılık aman...
Eğer incitirse bedenini ödesin bu adam
Filmde; Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı, müzik tutkunu bir üniversite öğrencisi Barış’ın hayat tarzına özgü 11 adet dövme tasarlandı. Çağatay Ulusoy, rolü için 7,5 kilo verip bateri ve motosiklet sürüş dersleri aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.