Müşteriye yıkayın geçer dedi canından oldu

Bakırköy ilçesinde bir ayakkabı mağazasında çalışan tezgahtarı tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan A. (29), 17 Aralık'ta Zeytinlik Mahallesi Yakup Sokağı'ndaki bir ayakkabı mağazasından bir çift ayakkabı satın aldı.

Rengi değiştiği gerekçesiyle aldığı ayakkabıyı değiştirmek için ertesi gün mağazaya giden Ercan A, tezgahtar Mehmet A. (34) tarafından "Ayakkabıyı yıkayın geçer" diyerek geri çevrildi.

Bir gün sonra mağazaya tekrar giden şüpheli Ercan A, Mehmet A'ya silahla 7 el ateş etti. 4 kurşun isabet eden tezgahtar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından tespit ettiği cinayet zanlısı Ercan A.'yı Mecidiyeköy'de yakaladı.

Şüphelinin emniyette 20 farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Ercan A, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

AA