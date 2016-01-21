Mustafa Koç Öldü mü? Mustafa Koç Öldürüldü mü? Mustafa Koç Kimdir? Mustafa Koç Nasıl Öldü?

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç (56) spor yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Koç'a ilk müdahaleyi koruması ve spor hocası yaptı. Ünlü iş adamı ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ünlü işadamına 40 dakika boyunca yeniden canlandırma müdahalesi yapıldı.

Mustafa Koç Amerikan Hastanesi'ne getirildi

Koç, geçirdiği kalp krizi sonrası Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından helikopterle Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi.





Amerikan Hastanesi: Kalp krizi sonucu kaybettik

Ancak 4 saatlik müdahaleye rağmen Mustafa Koç, hayata gözlerini yumdu.

Amerikan Hastanesi Genel Müdürü Erhan Bulutcu, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Mustafa Koç'un (56) hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bulutcu, "Sayın Mustafa Koç'u hem Beykoz Devlet Hastanesi'nde hem de Amerikan Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Söyleyeceğim bir şey yok" dedi.

Bir gazetecinin "En son devlet hastanesinde yapılan müdahalelerde hayata döndürüldüğü yönünde bilgiler var" şeklindeki cümlesi üzerine Bulutcu, "Böyle spekülasyonlara cevap vermek istemiyorum. Söylediğim tek net şey şu; Evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda. Bizler de Beykoz Devlet Hastanesi'ndeydik. Maalesef buraya da getirmemize rağmen kendisini kalp krizi sonucu kaybettik" diye konuştu.

Bulutcu, "Ne kadar müdahale ettiniz" şeklindeki soru üzerine yaklaşık 4 saat müdahale edildiğini söyledi.

Genel Müdür Bulutcu, "Bir rahatsızlığı var mıydı?" şeklindeki soruya cevap vermek istemediğini bildirdi.





Spor yaparken kriz geçirdi...

Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Mustafa Koç'un sağlık durumuyla ilgili Beykoz Devlet Hastanesi'nden ilk açıklama gelmiş, ilk müdahaleyi koruması ve spor hocasının yaptığı belirtilmişti.

Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Süleyman Erdoğdu tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti: “Sayın Mustafa Koç, sabah spor esnasında fenalaşıp düşmesi üzerine spor hocası ve yakın koruması tarafından ilk yardım desteği almaya başlamış. Acil 112 ekibi çağrılmış. 15 dakika sonra Beykoz Devlet Hastanesi aciline saat 08.10'da ulaştırılmıştır. Hasta ilk geldiğinde siyanoze, asistoli halinde idi, acilen entübe edilerek resistasyon başlandı. 1 saat sonra Amerikan Hastanesi'nden gelen kendi doktor ekibiyle birlikte kalp akciğer pompasına bağlanarak, saat 10.10'da hastanemiz acilinden helikopterle Amerikan Hastanesi'ne nakli, sağlanmıştır”

Ailesi hastaneye koştu

Mustafa Koç'un rahatsızlığı sonrası baba Rahmi Koç, kardeşi Ali Koç ile aile üyeleri ve dostları hastaneye koştu.

3 damarı değişmiş, mide küçültme ameliyatı geçirmişti

Kalp krizi geçirerek Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, ardından Amerikan Hastanesi’ne getirilen işadamı Mustafa Koç bir süre önce mide küçültme ameliyatı olmuştu. 2002’de ABD’de sağlık kontrolünden geçtiğinde kalbine giden 3 damarının tıkalı olduğu saptanmış ve ameliyat edilmişti.

Koç Holding'ten ilk açıklama: Başımız sağolsun

İş dünyasının acı kaybının ardından Koç Holding bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Bu sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa V. Koç’u tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun.

İş dünyası akın etti

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Mustafa Koç'un sağlık durumuyla ilgili bilgi almak isteyen çok sayıda kişi Amerikan Hastanesi'ne akın etmişti...

Koç ailesinin yakın aile dostları Sema Doğan ve kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe eski yöneticisi Murat Özaydınlı Cem Hakko'nun da aralarında bulunduğu iş dünyasından bir çok isim, Mustafa Koç’un müşahade altında tutulduğu hastaneye geldi.