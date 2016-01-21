Mustafa Koç Öldü mü? Mustafa Koç Öldürüldü mü? Mustafa Koç Kimdir? Mustafa Koç Nasıl Öldü?

Amerikan Hastanesi Genel Müdürü Erhan Bulutcu yaptığı açıklamada, "Sayın Mustafa Koç
’u hem Beykoz Devlet hastanesinde hem de Amerika hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kaybettik, hepimizin başı sağolsun" dedi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç (56) spor yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Koç'a ilk müdahaleyi koruması ve spor hocası yaptı. Ünlü iş adamı ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ünlü işadamına 40 dakika boyunca yeniden canlandırma müdahalesi yapıldı.
Mustafa Koç Amerikan Hastanesi'ne getirildi
Koç, geçirdiği kalp krizi sonrası Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından helikopterle Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi.
Amerikan Hastanesi: Kalp krizi sonucu kaybettik
Ancak 4 saatlik müdahaleye rağmen Mustafa Koç, hayata gözlerini yumdu.
Amerikan Hastanesi Genel Müdürü Erhan Bulutcu, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Mustafa Koç'un (56) hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bulutcu, "Sayın Mustafa Koç'u hem Beykoz Devlet Hastanesi'nde hem de Amerikan Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Söyleyeceğim bir şey yok" dedi.
Bir gazetecinin "En son devlet hastanesinde yapılan müdahalelerde hayata döndürüldüğü yönünde bilgiler var" şeklindeki cümlesi üzerine Bulutcu, "Böyle spekülasyonlara cevap vermek istemiyorum. Söylediğim tek net şey şu; Evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda. Bizler de Beykoz Devlet Hastanesi'ndeydik. Maalesef buraya da getirmemize rağmen kendisini kalp krizi sonucu kaybettik" diye konuştu.
Bulutcu, "Ne kadar müdahale ettiniz" şeklindeki soru üzerine yaklaşık 4 saat müdahale edildiğini söyledi.
Genel Müdür Bulutcu, "Bir rahatsızlığı var mıydı?" şeklindeki soruya cevap vermek istemediğini bildirdi.
Spor yaparken kriz geçirdi...
Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Mustafa Koç'un sağlık durumuyla ilgili Beykoz Devlet Hastanesi'nden ilk açıklama gelmiş, ilk müdahaleyi koruması ve spor hocasının yaptığı belirtilmişti.
Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Süleyman Erdoğdu tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti: “Sayın Mustafa Koç, sabah spor esnasında fenalaşıp düşmesi üzerine spor hocası ve yakın koruması tarafından ilk yardım desteği almaya başlamış. Acil 112 ekibi çağrılmış. 15 dakika sonra Beykoz Devlet Hastanesi aciline saat 08.10'da ulaştırılmıştır. Hasta ilk geldiğinde siyanoze, asistoli halinde idi, acilen entübe edilerek resistasyon başlandı. 1 saat sonra Amerikan Hastanesi'nden gelen kendi doktor ekibiyle birlikte kalp akciğer pompasına bağlanarak, saat 10.10'da hastanemiz acilinden helikopterle Amerikan Hastanesi'ne nakli, sağlanmıştır”
Ailesi hastaneye koştu
Mustafa Koç'un rahatsızlığı sonrası baba Rahmi Koç, kardeşi Ali Koç ile aile üyeleri ve dostları hastaneye koştu.
3 damarı değişmiş, mide küçültme ameliyatı geçirmişti
Kalp krizi geçirerek Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, ardından Amerikan Hastanesi’ne getirilen işadamı Mustafa Koç bir süre önce mide küçültme ameliyatı olmuştu. 2002’de ABD’de sağlık kontrolünden geçtiğinde kalbine giden 3 damarının tıkalı olduğu saptanmış ve ameliyat edilmişti.
Koç Holding'ten ilk açıklama: Başımız sağolsun
İş dünyasının acı kaybının ardından Koç Holding bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
Bu sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa V. Koç’u tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun.
İş dünyası akın etti
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Mustafa Koç'un sağlık durumuyla ilgili bilgi almak isteyen çok sayıda kişi Amerikan Hastanesi'ne akın etmişti...
Koç ailesinin yakın aile dostları Sema Doğan ve kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe eski yöneticisi Murat Özaydınlı Cem Hakko'nun da aralarında bulunduğu iş dünyasından bir çok isim, Mustafa Koç’un müşahade altında tutulduğu hastaneye geldi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç kimdir?
Mustafa Koç, 29 Ekim 1960 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Vehbi Koç dedesidir. Babası Rahmi Koç, annesi Çiğdem (Meserretçioğlu)’dur. Ömer Koç (d.1962), Ali Koç (d.1967) adlarında iki kardeşi vardır.
Liseyi 1976 – 1989 yılları arasında İsviçre’de Lyceum Alpinum Zuoz lisesinde yatılı olarak okudu. 1980 – 1984 yılları arasında ABD.de George Washington Üniversitesinde İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
İş hayatına 1984 yılında Tofaş’ta Müşavir olarak başladı. 1986 yılına kadar burada Tofaş Oto A.Ş.Satış Elemanı olarak çalıştı. 1986-1989 yılları arasında ofisa Trading Co. Geneve Satış Müdürü, 1989-1992 yılları arasında Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
1992 yılında Koç Holding’e geçerek sırasıyla Başkan Yardımcılığı, 1996 yılında Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2003 yılından beri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı’ydı.
Mustafa Koç, ayrıca Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi ve Finlandiya İstanbul Fahri Konsolosu’dur.
Genç Başkanlar Organizasyonu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi’nde, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurullarına ve Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi’nde yer almaktaydı.
2005 yılında İtalya Hükümeti’nin Cavaliere D’Industria nişanı ile ödüllendirildi.
Mustafa Koç, ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük önem vermekte ve bu alanda World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ile BNP Paribas gibi saygın kuruluşlarca ödüllendirilen Koç Ailesi’nin sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı’nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Üyesi.
Almanca ve İngilizce bilmekte olan Mustafa Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir. İstanbul Golf Kulübü'nün başkanlığını yapmaktaydı.
Mustafa Koç, 15 Şubat 1992 yılında nişanlandılar ve 14 Temmuz 1992 tarihinde Caroline Giraud ile evlendi. Esra (d.1997) ve Aylin (d.2001) adlarında iki kızı var.
Mustafa Koç, Abdülhamid’in subaylarından Nuri Paşa tarafından 1895’te yaptırıldığı Beykoz Kanlıca’daki Nuri Paşa Yalısı’nda oturmaktaydı.