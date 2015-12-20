Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölüm Nedeni Hakkında Şok İddia

Atatürk'ün ölümüne dair açıklamalarda bulunan Eriş Ülger birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Atatürk Araştırmacısı Yazar Eriş Ülger, ’Her Ayın 19’unda Saat 19.00’da’ etkinliğine katıldı. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde konuşan Ülger, Atatürk’ün ölüm nededine yönelik tartışmalara da değindi.

'CEPHEDE 11 KEZ SITMAYA YAKALANDI'

Ülger, "Cepheden cepheye koşturan Atatürk tam 11 kez sıtmaya yakalanmış, hastalığı atlatmak için kinin ilacı kullanmış. Bu da karaciğerini tahrip etmiştir. Sirozdan ölmüştür, alkolden değil" diye konuştu.