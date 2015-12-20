Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölüm Nedeni Hakkında Şok İddia

Eriş Ülger katıldığı bir konferansta birbirinden önemli açıklamalar yaptı. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm nedeni hakkında yaptığı açıklama ile gündeme bir anda oturdu
Atatürk'ün ölümüne dair açıklamalarda bulunan Eriş Ülger birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Atatürk Araştırmacısı Yazar Eriş Ülger, ’Her Ayın 19’unda Saat 19.00’da’ etkinliğine katıldı. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde konuşan Ülger, Atatürk’ün ölüm nededine yönelik tartışmalara da değindi.
'CEPHEDE 11 KEZ SITMAYA YAKALANDI'
Ülger, "Cepheden cepheye koşturan Atatürk tam 11 kez sıtmaya yakalanmış, hastalığı atlatmak için kinin ilacı kullanmış. Bu da karaciğerini tahrip etmiştir. Sirozdan ölmüştür, alkolden değil" diye konuştu.
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise, Mustafa Kemal Atatürk’ü uzman bir araştırmacıdan dinlemenin büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bıkmadan usanmadan her ayın 19’unda saat 19’da Atatürk’ü ve Cumhuriyet değerlerini anlatıyoruz. Sayın Eriş Ülger’in de çok güzel vurguladığı gibi Atatürk mucizesini toplumun her kesimine anlatmaya devam edeceğiz" dedi.