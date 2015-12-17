Mustafa Denizli Mevlüt Erdinç'in Peşinde

Kötü gidiş karşısında teşhisi koyup reçeteyi yazan Mustafa hoca, çareyi transferde buldu. Yönetime liste veren tecrübeli teknik adam, ilk sıraya Bundesliga’da Hannover 96 takımının formasını giyen Mevlüt Erdinç'i koydu.

Galatasaray’ın ara transferdeki rotası yavaş yavaş belli oluyor... Kötü gidiş karşısında teşhisi koyup, reçeteyi yazan teknik direktör Mustafa Denizli, çareyi transferde buldu. Tecrübeli teknik adam, hazırladığı takviye listesini yönetime sunarken, ilk sıraya tanıdık bir ismi koydu. Hannover 96 forması giyen Mevlüt Erdinç’i işaret eden kurt hoca, kulüp başkanı Dursun Özbek’le yaptığı görüşmede, ''Onu mutlaka takımımda görmek istiyorum'' dedi. Özbek de, Denizli’nin bu talebi üzerine kurmaylarına talimatı verdi ve girişimler başladı. Şimdilik bu transferle ilgili başlangıç aşamasında olan Sarı-Kırmızılılar, bonservis konusunun nasıl çözüleceğini araştırıyor.

YEDEK KALDI, GİTMEK İSTİYOR

Bundesliga temsilcisi Hannover, sezon başında Mevlüt Erdinç’i Saint Etienne takımından 3.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Ancak 28 yaşındaki futbolcu, forma şansı bulmakta zorlanıyor. 16 haftası geride kalan Almanya Ligi’nde sadece 10 maçta 314 dakika görev yapabilen Mevlüt, hiçbir karşılaşmada 90 dakika oynatılmadı, maç başına 31 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı, gol atamadı. Yedek kalmaktan rahatsızlık duyan Mevlüt’ün, takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Yönetim gerekirse kiralık formülünü devreye sokacak.