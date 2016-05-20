Murat Boz ve Hadise ‘Fazla Yakın’

Beşiktaş Belediyesi'nin organize ettiği geccede sahneye çıkan Murat Boz ve Hadise, binlerce insanı sakinleştirmekte zorluk çekti. İlk sahneye çıkan Murat Boz, sempatik tavırları ile moralleri düzeltti. Yeni albümü Janti'nin ilk konserini veren Boz, binlerce insanı şarkıları ile hem duygulandırdı hem eğlendirdi. Yakışıklı popçudan sonra sahneye çıkan Hadise, eğlenceye kaldığı yerden devam etti. Seksi elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, dans şovları ile de müzik severleri büyüledi. Üçüncü şarkıdan sonra Murat Boz'u sahneye davet eden Hadise, süper bir düete imza attı. Birlikte "Hadi Deli Oğlan" şarkısını seslendiren ikili, performansları ile hayranlarını büyüledi.

Sahne öncesi kameralar karşısına geçen başarılı şarkıcı Hadise, "Bugün gençlik bayramı ve ben bu bayramda kendimi 17 yaşında hissediyorum" dedi. Enerjisinin çok yüksek olduğunu belirten Hadise, süper mini ve transparan elbisesi ile göz kamaştırdı.