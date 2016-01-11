Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Dizisi Oyuncuları Kimler? - Hangi Oyuncu Kimi Canlandırıyor? - Hangi Kanalda? - Hangi Günler

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisi oyuncuları kimler? Hangi ünlü kimi canlandırıyor? Tarihi karakterlere kimler can veriyor? Tims Productions tarafından yapılan ve yayınlandığı döneme damga vuran Star TV dizisi Muhteşem Yüzyıl‘ın ardından yine Tims Productions’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Kösem Sultan‘ın senaryosu kadar oyuncu kadrosuyla da çok konuşuluyor.Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisi oyuncuları ile ilgili detaylar haberimizde...



Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in yazdığı, yönetmenliğini ise; Zeynep Günay Tan, Mert Baykal ve Deniz Koloş’un üstlendiği “Muhteşem Yüzyıl-Kösem” güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını konu alan Muhteşem Yüzyıl, seriye bu kez Osmanlı tarihinde önemli yer alan Sultan Mahpeyker Kösem Sultan'ın hayatını konu alarak devam ediyor.



Kösem Valide Sultan, "Mahpeyker Kösem Sultan ", "Mahpeyker Sultan ", "Büyük Valide Sultan ", "Valide-i Muazzama ", vefatından sonra da "Valide-i Maktule", "VaIide-i Şehide" adlarıyla anılmıştır. Resmi yazılarda "Hazret-i Mahpeyker Sultan damet ismetüha valide-i padişah-ı alem-penah" ünvanlarıyla takdim edilirdi. "Kösem" ismi ona sarayda en önde bulunmasından ve gayet kabiliyetli olmasından dolayı verilmiştir.

KÖSEM SULTAN KİMDİR?

Osmanlı tarihinin mihenk taşlarından Mahpeyker Kösem Valide Sultan, Sultan Birinci Ahmed Han'ın hanımı, Sultan Dördüncü Murad Han'ın annesidir.



Kösem Valide Sultan, "Mahpeyker Kösem Sultan ", "Mahpeyker Sultan ", "Büyük Valide Sultan ", "Valide-i Muazzama ", vefatından sonra da "Valide-i Maktule", "VaIide-i Şehide" adlarıyla anılmıştır. Resmi yazılarda "Hazret-i Mahpeyker Sultan damet ismetüha valide-i padişah-ı alem-penah" ünvanlarıyla takdim edilirdi. "Kösem" ismi ona sarayda en önde bulunmasından ve gayet kabiliyetli olmasından dolayı verilmiştir.



KÖSEM SULTAN'IN HAYATI

Mahpeyker Sultan, bir çeşit saltanat naibeliği olan mevkiini 1632'de Sultan Dördüncü Murad Han'ın saltanat işlerini eline almasına kadar muhafaza etti. Bundan sonra da oğluna, tayinlerde, mühim iç ve dış meselelerde müşavirlik yaptı ve onun uzun süren seferleri sırasında İstanbul'un idaresi ve gelişen yeni meseleler ile ilgilendi.



Osmanlı sarayında kırk yıldan fazla hayat sürdü. Küçük yaşta olan oğlu Sultan Dördüncü Murad Han zamanında devleti idare vazifesini de ihraz etmiştir. 1623'te oğlu Sultan Dördüncü Murad Han'ın tahta geçmesi ile 28 yıl sürecek valide sultanlığı başlamıştır. Büyük bir dirayet göstermiş ve şahsı ihtirasa yenik düşmeden, devletin idaresini oğlunun yetişmesine kadar gayet intizamla yürütmüştür.

8 Şubat 1640'ta Sultan İbrahim Han'ın tahta çıkışı ile Kösem Sultan'ın valide sultanlığı devam ederken saltanat naibeliği ikinci kez başladı.



8 Ağustos 1648'de Sultan Dördüncü Mehmed Han'ın tahta çıkışından sonra Kösem Sultan, "Valide-i Muazzama" ve "Ümmül-Mü'minin" ünvanlarını aldı ve saltanat naibesi oldu. Kösem Valide Sultan, Osmanlı sarayınnda elde ettiği bu muazzam itibar neticesinde bazı menfaat çevrelerinin hedefi haline geldi. Bu durum karşılıklı olarak iki cephenin oluşmasına sebep oldu. Neticede Has odalıların başlattığı bir isyan çıktı.



Hasodalılar 1651 senesi (2/3 Eylül) Ramazan-ı Şerif'inde bir gece teravihten sonra "Büyük valideyi isteriz!" bağrışlarıyla harekete geçerek, kendilerine mani olmak isteyen has odabaşını yaralayarak hareme yürüdüler. Onlara 120 kadar zülüflü balltacı katıldı. Valide dairesinin kapısını bekleyen kapı gulamlarını öldüren silahlı kalabalığın, beklediği ocak askerleri olmadığını anlayan Kösem Sultan kaçıp saklanmak istedi.



Nihanhane denen gizli odaların birinden ötekine geçti. Gurfe denen çok gizli bir asmakat dolabına gizlendi. Onu burada bulup alt kata sürükleyen zülüflü baltacılar ve has odalılar, üzerine çöküp mücevherlerini yağmaladılar. Bu sırada parmaklarını kırıp kulaklarıını da yırttılar. Kuşhane Kapısı önüne kadar sopa ve silah darbeleriyle sürüklediler. Öldü sanarak bıraktılar. Fakat kımıldadığını görünce bir kez daha saldırdılar. Zülüflü Kuşçu Mehmed, Kösem Sultan'ı bir perde ipi ile boğdu. Valide dairesi, baskını yapanlarca yağmalandı.



Osmanlı tarihinde Kösem Sultan'dan başka öldürülen valide sultan yoktur. Bu da onun, diğerleriyle kıyaslanmayacak kişiliği, Osmanlı sarayındaki yarım yüzyıla yakın otoritesi ile açıklanabilir. Onu çekemeyen fitne ve fesat erbabı bu tezgahı kurmuş ve zamanın devlet adamları da buna alet olmuşlardır.



Mahpeyker Kösem Valide Sultan, hüsn-i cemali, aklı ve zekası ve hayrat ve hasenatıyla meşhur saliha bir valide sultandı. Edindiği servetlerin tamamını İstanbul'da ve taşrada hayır eserleri yapılmasına harcayan Kösem Sultan, şehir halkı arasında, iyilik sever ve dindar tanınmasına hizmet edecek güzel faaliyetlerden de geri kalmadı.



Bu gaye ile zaman zaman şehri dolaşmakta, adamlarının tespit ettiği yoksulara zekat ve sadaka vermekteydi. Yine, İstanbul hapishanelerindeki borçluları da borçlarını ödeyip kurtarmaktaydı. Her yıl hac mevsiminde küçük saka ve büyük saka denen iki vazifeliyi hacı kafileleriyle yola çıkartıp, bunlar vasıtasıyla yol boyunca hacılara soğuk sular, bazı konaklarda da şeker şerbetleri dağıttırırdı. Haremde yetiştirdiği cariyeleri zengin çeyizler hazırlatıp çırak çıkartması ve İstanbul'lu ailelere gelin vermesi de onun hususi bir gayretiydi. Ayrıca muhtaçlara maaş bağladığı ve yoksul kızlara çeyiz düzüp evlendirdiği de bilinmektedir.



Kösem Sultan'ın Osmanlı hanedanı ve tarihi içinde hususi bir mevkii vardır. Kösem Sultan, Sultan Dördüncü Murad Han, Sultan İbrahim Han ve Sultan Dördüncü Mehmed Han'ın ilk saltanat yıllarında fiilen devleti idare etmişti. Bu iktidarının 20 seneyi bulması ise Osmanlı tarihi bakımından çok mühimdir.



Beren Saat (Kösem Sultan)





1590 yılında doğan ve asıl adı Anastasya olan Kösem Sultan, cariye olarak geldiği Topkapı Sarayı'nda zekası ve becerisi ile dikkat çekti. Osmanlı tarihinin en etkin kadınlarından biri olan Sultan, 15 yaşında Padişah I. Ahmed ile evlendi ve Haseki oldu. IV. Murad ile I. İbrahim'in de annesi olan Kösem Sultan'a dizide Beren Saat hayat verecek.



Anastasia Thsilimpou-Kösem Sultan Gençliği



Kösem Sultan’ın ilk gençlik yıllarını ise Yunanistanlı oyuncu Anastasia Thsilimpou canlandırıyor. Kösem karakteri için seçmelere katılan ve başarılı bir performansı sergileyen Thsilimpou, daha önce sinema, tiyatro ve reklam filmlerinin yanı sıraönemli Yunan dizilerinde de rol aldı. Lise üçüncü sınıf öğrencisi olan genç oyuncu, Kösem karakteri için Türkçe öğrenmeye başladı.



Ekin Koç (1. Ahmet)



1590 yılında dünyaya gelen I. Ahmed, babasının ölümü üzerine 1603 yılında tahta çıktı. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra devlet işleri ile en yoğun şekilde uğraşan padişah olarak kabul edilen I. Ahmed, henüz 27 yaşındayken yakalandığı tifüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Dizide karaktere, 'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Ekin Koç hayat verecek.



Hülya Avşar (Safiye Sultan)



1550 yılında asıl adı Sofia olarak doğan ve babası Venedik valisi olan Safiye Sultan, çıktığı Akdeniz seyahatinde kaçırılarak, İstanbul'daki köle pazarına getirildi.



Nurbanu Sultan'ın neredeyse servet ödeyerek aldığı Sofia'nın önce adı Safiye olarak değiştirildi, ardından da III. Murad ile evlendi.



Osmanlı devlet yönetiminde de etkin olan Safiye Sultan'ın, Sokullu Mehmet Paşa'nın hançerlenmesi, Şehzade Mahmud'un boğdurulması ve Yemişçi Hasan Paşa'nın idamında da etkili olduğu rivayet ediliyor.



1619 yılında vefat eden Safiye Sultan'ı dizide Hülya Avşar canlandıracak.





Kadir Doğulu (Mehmet Giray Han)

Mete Horozoğlu (Zülfikar)

Erkan Kolçak Köstendil (Şahin Giray Han)

Berk Cankat (Alex)

Alma Terzic (Handan Sultan)

Sahra Şaş (Dilber)

Aslıhan Gürbüz (Halime)

Tolga Tuncer (Nasuh)

Levent Yılmaz (Şeyhülislam Mustafa)

Nurunisa Yıldırım (Dudu Hatun)

Zeljko Erkiç (Enzo)

Esra Dermancıoğlu (Cennet)

Mehmet Kurtuluş (Derviş Mustafa)