Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncu Kadrosu - Oyuncuları Kimlerdir? TR Futbol Analiz Haberleri

Merakla beklenen dizide Türkiye’nin en başarılı oyuncularından oluşan dev bir kadro yer alıyor.

Anastasia Tsilimpiou, Hülya Avşar, Ekin Koç, Mete Horozoğlu, Aslıhan Gürbüz, Kadir Doğulu, Mehmet Kurtuluş, Berk Cankat, Erkan Kolçak Köstendil, Tülin Özen, Gülcan Arslan, Nadir Sarıbacak ve Esra Dermancıoğlu’ndan oluşan kadro izleyicisiyle buluşuyor. Kösem Sultan oyuncuları gerçek isimleri hayatı hakkında bilgi.

Savaşların, isyanların, oyunların gölgesinde aşk

Konusu;

Henüz 14 yaşındayken babasının ani ölümüyle tahta çıkan Sultan Ahmed’in genç omuzlarında koca bir cihan imparatorluğunun yükü durmaktadır. Tahta çıkan genç sultan içeride isyanlar, dışarıda değişen güç dengeleri, sarayın içerisinde çıkar çatışmaları ve tahta göz diken ihtiraslı gözlerle karşı karşıyadır.

Tüm bu kara bulutlarlar arasında Sultan Ahmed’in dünyasını aydınlatan tek şey gördüğü bir tablodaki güzel kızdır. Sultan Ahmed’in bu tablodaki genç kızdan ne kadar etkilendiğini gören Safiye Sultan, tabloda resmedilen kızı dünyanın merkezine, Osmanlı’ya “taht hediyesi” olarak getirir.

Ahmed ve Kösem, hem Batı’dan hem Doğu’dan çevrelenen bir dünya devletinin var olma savaşının yüklerini omuzlarında taşıyarak yürüyecekleri bu yolda, aşklarının büyük gücüyle birlikte büyüyecekler. Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Oyuncuları hakkında bilgi veriyoruz.

Hanedanın yeni düşmanları

Sultan Ahmed tahta geçtiğinde Osmanlı tahtının onun dışında yalnızca bir veliahtı kalmıştır. Onun zamanında kaldırılacak olan kardeş katli geleneği nedeniyle hanedanda erkek çocuk neredeyse kalmamıştır. Bu durumu kendileri için bir fırsat bilen Giray Kardeşler ise gözünü tahta dikmiştir.

Uzun senelerdir süren geleneğe göre Kırım Hanlığı’nın hanzadeleri tahta çıkmadan evvel İstanbul’da tutuluyor, bir esir hayatına benzeyen bu sürecin sonunda Osmanlı hükümdarının kararına göre Kırım Hanlığı’nın başına geçiyorlardı. Mehmet ve Şahin Giray kardeşler buna bir son vermeye kararlıydılar.

Sultanların “perde arkası” savaşları

Kadınlar Saltanatı olarak adlandırılan dönemin zirveye çıktığı zamanları anlatan Muhteşem Yüzyıl Kösem’de sultanlar ve onların yapacakları da hikayeyi derinden etkileyecek. Büyük Valide Safiye Sultan, Handan Sultan, Halime Sultan ve Fahriye Sultan’ın müdahaleleri, çevreleri, ilişkileri Saray’ın kaderini kökünden değiştirecek.

Yeniçeri Ocağı’nın kapalı kapılar ardındaki hikayesi

Muhteşem Yüzyıl Kösem’de ön plana çıkacak hikayelerden biri de Yeniçeriler. İmparatorluk ordusunun asi ve cesur kahramanlarının geçmişleri ve gelecekleri arasında, yasakların gölgesinde sürdürdükleri hayatları kimi zaman Saray’ın en kalbine kadar etki edecek. Sultan Ahmed ve İskender’in yoldaşlığı ise İskender’in sakladığı sır ile daha da karmaşık hale gelecek.

Muhteşem Yüzyıl Kösem Her Perşembe 20.00'da Star'da yayınlanıyor!

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Oyuncuları

Kösem Sultan - (Beren Saat)

Safiye Sultan -( Hülya Avşar)

Kösem Sultan(gençliği) - (Anastasia Tsilimpiou)

Sultan Ahmet - (Ekin Koç)

Mehmet Giray Han - (Kadir Doğulu)

Zülfikar - (Mete Horozoğlu)

Şahin Giray Han - (Erkan Kolçak Köstendil)

Alex - (Berk Cankat)

Handan Sultan - (Alma Terzic)

Dilber - (Sahra Şaş)

Halime - (Aslıhan Gürbüz)

Nasuh - (Tolga Tuncer)

Şeyhülislam Mustafa - (Levent Yılmaz)

Dudu Hatun - (Nurunisa Yıldırım)

Enzo - (Zeljko Erkiç)

Cennet - (Esra Dermancıoğlu)

Derviş Mustafa - (Mehmet Kurtuluş)

BEREN SAAT KİMDİR?

Aşk-ı Memnu, Hatırla Sevgili, Fatmagül'ün Suçu Ne?, İntikam gibi reyting rekortmeni dizilerdeki oyunculuğu ile akıllara kazınan Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat'dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tercih etti.

Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye'nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun kardeşi, Saat'in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye'yi ekran başına kitlemeyi başardı.

2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile, Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritlioğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-ı Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi. Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu, kısa sürede Türk Televizyonları'nın en sevilen yapımlarından birisi oldu. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan yapımdaki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

İngilizce ve İspanyolca bilen Saat, iş dışında kalan zamanlarını dans ederek, tenis oynayarak ve de sinemaya giderek değerlendirmeyi tercih ediyor. Beren Saat'in ikinci sinema filmi "Gecenin Kanatları" 2010 yılında sinemalarda oynamaya başladı. Yine 2010'da dünyanın en çok hasılat getiren yapımlarından biri olan Oyuncak Hikâyesi 3 filminde "Barbie" karakterini Türkçe seslendirmiştir.

2010 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizi filmde Engin Akyürek ile beraber başrolü oynadı. 2012'nin sonlarında "Gergedan Mevsimi" filminde Monica Bellucci'nin kızı "Buse" karakterini canlandırmıştır.

2010 ve 2011 yıllarında Rexona ve Patos markalarının reklamlarında oynadı. 2013 yılında ise Duru Perfume Duş Jeli'nin reklamlarında göründü.

Beren Saat, 2013 yılında Amerikan dizisi Revenge'in Türkiye uyarlaması olan "İntikam" dizisinde Nejat İşler ile başrol oynamıştır. Aynı zamanda, 2013 yılının yazında Hint filmi Black'in uyarlaması olan "Benim Dünyam" filminin başrolünde Uğur Yücel ile oynamıştır.

Beren Saat, 29 Temmuz 2014 tarihinde şarkıcı Kenan Doğulu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.

2015 yılının Eylül ayında yapımcı Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği, Star TV'de başlayacak olan 'Kösem Sultan' dizisinde Safiye Sultan'ı Hülya Avşar canlandıracak. Kösem Sultan'ı ise Beren Saat canlandıracak. Ekin Koç'un canlandırdığı I. Ahmet'in eşi olacak olan Kösem Sultan'ın çocukluğunu ve gençliğini Yunan oyuncu Anastasia Thsilimpou 9 bölüm canlandıracak.

Filmleri:

2004 - Aşkımızda Ölüm Var (Tv.Dizisi)

2005-2006 - Aşka Sürgün (Tv.Dizisi)

2006-2008 - Hatırla Sevgili (Tv.Dizisi)

2007 - Avrupa Yakası (Konuk oyuncu) (Tv.Dizisi)

2008-2010 - Aşk-ı Memnu (Tv.Dizisi)

2009 - Güz Sancısı

2010 - Gecenin Kanatları

2010 - Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2010-2012 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Tv.Dizisi)

2012 - Gergedan Mevsimi

2012 - Brave (Seslendirme)

2013 - Benim Dünyam

2013- 2014 - İntikam (Tv.Dizisi)

2015 - Minyonlar (Scarlet Overkill)(Seslendirme)

2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan (Kösem Sultan) (TV Dizisi)

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

1963 yılında Balıkesir'de doğan Hülya Avşar, Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra D.S.İ. Kulübü'nde yüzmeye başlayıp birçok müsabakaya katıldı. 1982 yılında İstanbul'a taşındıktan sonra "Bulvar" gazetesinin düzenlediği güzellik yarışmasına katılıp birincilik aldı. İlerki tarihlerde reklam filmlerinde oynadı, 70'e yakın filmde başrol oyunculuğu yaptı. Moskova'daki uluslararası sinema festivalinde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, yurtiçi ve yurtdışı konserleri, 6 albüm ve bir single ile devam etti.

2000 yılında Kral Tv tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görüldü. Bir sene kadar Günaydın Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptıktan sonra, Show Tv Kanalı'nda Hülya Avşar Show'u yaptı. Bu tv şovuyla aynı anda sergilediği tek kişilik tiyatro oyunundan başka, reklam filmlerinde oynamakta, Hülya adlı aylık derginin editörlüğünü yapmakta ve bir kitap yazmaktadır. Tenise olan merakı kendisine TED 2001 çiftler turnuvası birincilik ödülünü kazandırmıştır. Ağırlıklı olarak tenis ve spora zaman ayıran, vakıf ve derneklere büyük ilgisi olan Hülya Avşar, köşe yazarlığı da yapmaktadır.

İşadamı Kaya Çilingiroğlu ile bir süre evli olan Hülya Avşar, Zehra isimli bir kız çocuk annesidir.

Sanatçı Hülya Avşar ile eşi Kaya Çilingiroğlu Kadıköy 3. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmay latek celsede boşandı. Mahkeme, yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda, "şiddetli geçimsizlik nedeniyle aile birliğinin sarsıldığı" gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkemenin, çiftin çocukları Zehra'nın velayetini Hülya Avşar'a verdiği öğrenildi.

EKİN KOÇ KİMDİR?

Şimdi de Ekin Koç ile ilgili hazırladığımız detaylı biyografiyi paylaşalım; Manavagat’ta okurken Lisenin tiyatro kulübündeydi. Ama hocası beğenmediği için tiyatrodan kovuldu. Üniversitede okurken 35 Buçuk Sanat Akademisi'nde Vahide Gördüm'den ve Altan Gördüm’den oyunculuk eğitimi aldı.

2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide oynayarak dizi hayatına başladı. Baş rollerinde Murat Han ve Esra Ronabar’ın olduğu dizide Ekin Koç da Demet Özdemir ile iyi bir ikili oluşturdu. Dizideki Tilki karakteriyle ünlenmiştir.

2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, ve İlker Kızmaz olan “Benim Adım Gültepe” dizisinde de Seyfi karakteriyle izleyicilerle buluştu.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Benim Adım Gültepe





2013 - Sana Bir Sır Vereceğim

Ekin Koç ile ilgili ayrıntılı yaşam öyküsünün sunulduğu bu biyografi sayfasını sosyal medyada paylaşabilir veya aşağıdan görüşlerinizi bize yorum olarak yazabilirsiniz.

BERK CANKAT KİMDİR?

Oyuncu ve grafiker olan Berk Cankat 9 Mayıs 1984 yılında doğdu. Berk Cankat 1.85 boyunda ve 75 kilodur. Ankara'da doğan ünlü oyuncu babasının mimar olmasından dolayı eğitimlerini bir çok farklı ilde tamamladı. İlk olarak ilkokulu Hatay’da, lise ve ortaokul yaşantısını Ankara'da geçirdi. Eskişehir, Ankara, Hatay gibi şehirlerde yaşayan oyuncu liseyi tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nü kazandı. Üniversite yıllarında arkadaşı ile birlikte grafiker olarak çalıştı. Daha sonra Ekin Koç gibi o da Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Arkadaşı Ekin Koç (Muhteşem Yüzyıl Kösem 1.Ahmed) ile birlikte 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimlerini yaşadılar. Berk Cankat bu dizi de doğaüstü güçlere sahip, bakışlarıyla insanların zihinleri kontrol edebilen "Savaş" isimli karakteri canlandırdı. Bu dizi ile birlikte adını duyurduktan sonra dönemin popüler dizisi Medcezir'de yirmidördüncü bölümden itibaren konuk oyuncu olarak Selim Serez’in teyzesinin oğlu "Cem" karakterine hayat verdi. Ekranlara iyice ısınan Berk Cankat daha sonra 2014 yılında başlayan "Güzel Köylü" dizisinde "Cemal" karakteriyle karşımıza çıktı. Bu dizi de kendisi gibi oyuncu olan Gizem Karaca ile başrolde yer aldı. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin kadrosunun belli olmasıyla birlikte Berk Cankat'ın da Alex rolüne hayat vereceği kesinleşti. Bu yüzden şu sıralar en çok Berk Cankat kimdir?, Berk Cankat oynadığı diziler neler? gibi sorular soruluyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin konusu ise Osmanlı İmparatorluğu'nun 14. Padişahı olan 1. Ahmed ve eşi Mah Peyker-Kösem Sultan etrafında dönmektedir.

Berk Cankat Rol Aldığı Diziler

Sana Bir Sır Vereceğim-(TV Dizisi)-2013

Güzel Köylü (TV Dizisi)-2014

Muhteşem Yüzyıl-Kösem-(TV Dizisi)-2015

Medcezir (TV Dizisi)-2014

METE HOROZOĞLU KİMDİR?

Oyuncu Mete Horozoğlu 1975 Ankara doğumludur. Tiyatro,dizi ve sinema oyuncusudur. İlköğretimi ortaokulu ve liseyi doğup büyüdüğü yer olan Ankarada okumuştur. Yükseköğrenimi ise Anadolu Ünv. Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde okumuştur. 2001 yılından itibaren 2 yıl boyunca Tiyatro Anadoludaki bazı oyunlarda rol almştır. 2002 yılında İstanbula yerleşmiştir.

2003-2004 yıllarında İstanbul devlet tiyatrosunda 2004-2005 yıllarında Çığır Sahnesi oyuncularında 2005-2006 ile 2006-2007 yıllarında ise Semaver kumpanya başta olmak üzere Türkiyenin çeşitli yerlerinde tiyatrolarda çalıştı. İstanbula yerleştikten sonra ise birçok televizyon ve tiyatro projelerinde yer aldı.

Yanık Koza isimli dizide oynadığı Semih karakteriyle ulusal çapta bir ün kazanan oyuncu Mete Horozoğlu sonrasında ise 2010-2013 yıllarında Öyle Bir geçer zaman ki dizisinde oynadığı Soner karakteri ile de bunu pekiştirmiştir.





METE HOROZOĞLU’NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde oynadı

2013 yılında Kayıp Mehmet dizisinde oynadı

2012 yılında Taş Mektep filminde oynadı

2012 yılında Hititya: Madalyonun Sırrı filminde oynadı

2012 yılında Açlığa Doymak filminde oynadı

2012 yılında Kurtuluş Son Durak filminde oynadı

2010-2013 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde oynadı

2010 yılında Vay Arkadaş filminde oynadı

2009 yılında Nefes: Vatan Sağolsun filminde oynadı

Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen, Dünyanın en büyük televizyon fuarı Mipcom kapsamında “Muhteşem Yüzyıl - Kösem” dizisi tanıtımı geçtiğimiz gece dünyanın dört bir yanından katılan televizyon ve medya sektörünün saygın isimlerin biraraya geldiği lansman ile gerçekleşti.

Kösem Sultan’ın hikayesi önümüzdeki günlerde “Muhteşem Yüzyıl - Kösem” dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanırken; dizi ilk kez Cannes’da dünyaya tanıtıldı. Beren Saat, Ekin Koç, Anastasia Tsilimpiou ve Hülya Avşar’ın da katıldığı bu özel gece villa Domergue’de düzenlendi.

Yapımını, Türkiye’yle birlikte 60’ı aşkın ülkede global bir ekran fenomenine dönüşen Muhteşem Yüzyıl’ın yapım şirketi TIMS Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı’nın üstlendiği “Muhteşem Yüzyıl – Kösem”ın lansmanı Cannes’ın en görkemli partileri arasında yer aldı.

KÖSEM’E BÜYÜK BEĞENİ

Festivaller şehri Cannes’ın en prestijli otellerinden Majestic Hotel’de iki gün boyunca dünyanın seçkin kanal yöneticilerine özel gösterimler düzenlendi. 35 dakikalık özel bir tanıtımla “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dünyanın dört bir yanından gelen seçkin davetlilere izletildi. Cannes da ilk kez bir Türk dizisinin izlemesi gerçekleştirildi.